Instagram končí se šifrováním zpráv už za pár dní. Nově si tak bude moci číst vaše chaty!

To, co zhruba v polovině března pořádně pobouřilo internetový svět, se za pár dní uskuteční. Od 8. května totiž Instagram zruší end-to-end šifrování u přímých zpráv, takže komunikace na platformě už nebude mít stejnou úroveň ochrany jako doposud.
Doteď fungovalo šifrování jako volitelná funkce s tím, že pokud jste ho zapnuli, zprávy byly chráněné od odeslání až po doručení a neviděl je nikdo jiný než odesílatel a příjemce. Právě tahle vrstva zabezpečení ale teď mizí, což v praxi znamená, že Meta bude mít potenciálně přístup k obsahu konverzací na Instagram.
Platforma už uživatele v posledních týdnech začala upozorňovat, aby si případné zprávy nebo média stáhli, pokud o ně nechtějí přijít. Co se s nimi přesně stane po vypnutí šifrování, ale zatím úplně jasné není, což je poměrně zvláštní. Přeci jen, kdo si data stáhnout nestihne, mohl by o ně rozhodnutím Mety v krajním případě zcela přijít, což by mohlo pořádně naštvat. O to zvláštnější je, že Meta na toto konto zatím mlčí.
Pokud vás pak zajímá důvod snížení zabezpečení chatů na Instagramu, ten je ve výsledku poměrně jednoduchý. Šifrování si totiž podle Mety zapínalo jen minimum lidí, takže nedávalo smysl ho dál udržovat. Pokud pak chce někdo i nadále komunikovat bezpečněji, firma odkazuje třeba na WhatsApp, kde je end-to-end šifrování standardem.
V tuto chvíli je nicméně otázkou, kde je skutečně pravda. Dlouhodobě se totiž řeší tlak ze strany regulátorů a bezpečnostních organizací, ale zároveň se nabízí i jiný pohled. Pokud má Meta přístup k obsahu zpráv, otevírá se jí prostor pro další práci s daty, ať už jde o cílení reklamy, nebo trénování vlastních AI nástrojů. Právě s ohledem na cílení reklamy a práci s daty je pak docela zajímavé i to, že ještě před pár lety Meta šifrování naopak tlačila jako jednu z hlavních priorit. Dnes se tak situace obrací a Instagram jde přesně opačným směrem než třeba WhatsApp, kde zůstává šifrování zapnuté automaticky. A jak vnímáte toto rozhodnutí vy?