Meta chce, abyste z Facebook Messengeru a Instagram Directu přešli chatovat na WhatsApp

Jestli lze nějak jednoduše optikou běžného uživatele popsat kroky Mety v rámci jejích komunikátorů v posledních týdnech a měsících, pak by se na to určitě hodilo slovo „zvláštní“. Po velkém boomu, kdy se v předešlých letech snažila vylepšovat vedle sebe jak Facebook Messenger, tak i Instagram Direct a WhatsApp, totiž nyní začala u prvních dvou zmiňovaných spíš couvat, až to skoro vypadá, že chce své uživatele přimět k přechodu na třetí komunikátor.
Zatímco Facebook Messenger se v nedávné minulosti dočkal postupného ukončení aplikací pro macOS a Windows a oznámení konce webové verze, u Instagram Directu zase Meta oznámila, že končí s E2E šifrováním, kvůli čemuž tak od května přestanou být vaše zprávy skryty před Metou, úřady a tak podobně. V případě Instagramu pak začala Meta na svých podpůrných stránkách doporučovat uživatelům, kteří o šifrování stojí, aby přešli na WhatsApp. U Messengeru se sice k podobnému vyjádření neuchýlila, nicméně vzhledem k tomu, že u WhatsApp neosekává ani webovou, ani počítačovou verzi, skoro se až chce říci, že uživatele Messengeru podprahově k přechodu taktéž vybízí, protože pro ně bude WhatsApp ve výsledku minimálně z hlediska platforem celkově přívětivější.
Propagaci šifrování navíc nyní WhatsApp posílil skrze své vlastní chatovací vlákno ve stejnojmenné aplikaci, skrze které rozesílá informace zaměřené právě na své šifrování. Jinými slovy, chce vás ujistit v tom, že se u něj dá na bezpečnost díky koncovému šifrování 100% spolehnout a to je možná i důvod, proč má smysl na něj z ostatních platforem Mety přejít. Zdá se tedy, že nás čeká dost zajímavá budoucnost, ve které bychom se mohli dočkat ještě většího vymezení WhatsAppu pro komunikaci v rámci portfolia Mety. Není to přitom tak dávno, co jej Meta brala „jen“ jako jednu z dalších platforem, u které počítala s propojením se zbylými komunikátory. Plány se ale evidentně změnily.