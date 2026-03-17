Na Garmin hodinky dorazila plnohodnotná aplikace WhatsApp! Jak vypadá a co umí?

Pokud patříte mezi uživatele chytrých hodinek od Garmin, následující řádky vás zcela určitě potěší. Na vybrané modely totiž nově dorazila aplikace WhatsApp, která posouvá komunikaci přímo na zápěstí zase o kus dál a co je hlavní, minimálně v tomto směru srovnávají krok s Apple Watch, na kterých samostatná aplikace WhatsApp už nějakou dobu je. A co je na tom možná nejzajímavější? Telefon můžete klidně nechat v kapse.
Garmin novou aplikaci zpřístupnil zdarma v rámci svého obchodu Connect IQ Store a podporu získaly vybrané modely řad Fenix, Forerunner, Venu nebo Vivoactive. Pokud tedy některé z těchto hodinek používáte, komunikace se vám teď může výrazně zjednodušit.
WhatsApp přímo na ruce
Co se týče funkčnosti celého řešení, to je přesně takové, jaké byste nejspíš čekali. Na displeji hodinek si tedy můžete zobrazit příchozí zprávy, projít si konverzace a rovnou na ně i odpovídat. K dispozici je dokonce i vestavěná klávesnice, takže nejste odkázáni jen na předpřipravené odpovědi.
Nechybí ani rychlé reakce pomocí emoji, náhled historie konverzace nebo upozornění na příchozí hovory, které můžete rovnou odmítnout. Na první pohled jde možná o drobnosti, ale v praxi přesně o ty věci, které dělají rozdíl mezi „jen notifikací“ a plnohodnotnou komunikací. Jedná se tedy de facto o tutéž funkčnost, kterou známe právě z Apple Watch. Samozřejmostí je i to, že komunikace zůstává zabezpečená díky end-to-end šifrování, takže obsah zpráv vidíte jen vy a druhá strana.
Garmin otevírá dveře dalším aplikacím
Zajímavé je, že WhatsApp je zatím vůbec první větší komunikační aplikací třetí strany, která se na hodinky Garminu dostala. Děje se tak konkrétně díky platformě Connect IQ, přes kterou mohou vývojáři vytvářet vlastní aplikace a rozšíření. A právě tohle může být do budoucna klíčové. Pokud se totiž ekosystém začne rozšiřovat, nemusí zůstat jen u WhatsAppu a chytré hodinky Garminu se mohou posunout zase o úroveň výš.
Pro uživatele to ve výsledku znamená víc možností, jak zůstat ve spojení, aniž by museli neustále sahat po telefonu. A upřímně, přesně tohle je směr, který dává u nositelné elektroniky čím dál větší smysl a který může popularitu Garmin hodinek jako takových zvýšit. Ty jsou přitom už nyní mezi Apple uživateli velmi oblíbené a přidání plnohodnotného WhatsApp jim může v oblíbenosti ještě pomoci.