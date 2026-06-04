Největší LEGO historie je tady! Sagrada Família ohromí velikostí i detaily

LEGO letos posouvá hranice toho, co jsme byli zvyklí od stavebnic této značky vídat. Do prodeje totiž míří model, který si bez nadsázky zaslouží označení monumentální. Řeč je o nové stavebnici LEGO Architecture Sagrada Família (21065), která se s úctyhodnými 12 060 dílky stává vůbec největší stavebnicí LEGO všech dob. Děje se tak přitom jen pár týdnů poté, co světlo světa spatřilo město Minas Tirith z Pána prstenů, které je též naprosto gigantické a právem se řadí mezi největší LEGO sety současnosti.
Pokud patříte mezi milovníky architektury, cestování nebo jednoduše rádi trávíte dlouhé hodiny nad propracovanými LEGO projekty, právě tady si přijdete na své. Model totiž věrně zachycuje jeden z nejznámějších symbolů Barcelony a současně jednu z nejikoničtějších staveb světa. LEGO se navíc nesoustředilo jen na celkový vzhled, ale snažilo se zachytit i samotný příběh výstavby chrámu. Stavění tak začíná apsidou s podzemní hrobkou a pokračuje přes fasádu Narození, tedy jedinou část baziliky, kterou stihl Antoni Gaudí dokončit ještě za svého života. Následně přichází na řadu jednotlivé lodě chrámu, sakristie i charakteristické věže, které dávají Sagradě Famílii její nezaměnitelnou siluetu.
Právě obrovské množství dílků dělá z této stavebnice skutečnou výzvu. Nejde o model, který byste měli postavený za víkend. Naopak. LEGO zde cílí na dospělé stavitele, kteří si chtějí stavění užít jako dlouhodobý projekt a postupně sledovat, jak jim pod rukama vzniká jedna z nejslavnějších staveb planety. Výsledkem je navíc skutečně působivý výstavní kousek, který se bude vyjímat jak v pracovně, tak třeba v obývacím pokoji.
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Velkou pozornost věnovali tvůrci také detailům. Nechybí speciální efekt vitráží, který modelu dodává ještě autentičtější vzhled, ani elegantní podstavec s názvem stavby. Po dokončení navíc vznikne model s rozměry přes 62 centimetrů na výšku, 47 centimetrů na šířku a 39 centimetrů do hloubky, takže rozhodně nepůjde o drobnou dekoraci na polici.
Potěší také podpora aplikace LEGO Builder, která umožňuje zobrazit model ve 3D, otáčet jej, přibližovat jednotlivé části a sledovat průběh stavění. Díky tomu je orientace v takto rozsáhlém projektu výrazně jednodušší.
Nová Sagrada Família je tedy setem, který dokazuje, že LEGO už dávno není jen dětskou záležitostí. Jde o sběratelský a výstavní model, který dokáže nabídnout desítky hodin zábavy a po dokončení se promění v opravdu unikátní dominantu každé místnosti. Pro fanoušky architektury, cestování a ikonických světových staveb se navíc může jednat o jeden z nejzajímavějších LEGO setů posledních let. Za velikost si však nechává LEGO i pořádní zaplatit. Set je totiž k předobjednání za 18 499 Kč s tím, že do prodeje vstoupí 1. listopadu letošního roku.