LEGO Shrek se rozrůstá! Dorazit mají další dva sety včetně legendárního Perníčka

Zdá se, že LEGO a Shrek byla trefa do černého. Poté, co si fanoušci zamilovali první set zeleného obra do světa kostiček, se na internet dostaly snímky dalších dvou chystaných setů. A pokud jste vyrůstali na filmech od DreamWorks, dost možná vás potěší ještě víc než ten první.
Hlavní hvězdou nové vlny má být bezesporu Shrekův dům v bažině. Právě ten patří mezi nejikoničtější místa celé série a podle uniklých fotografií si na něm dali designéři opravdu záležet. Nechybí charakteristická zelená střecha, křivolaké dřevěné konstrukce ani množství drobných detailů odkazujících na filmovou předlohu. Součástí setu mají být také minifigurky Shreka, Fiony a dalších známých postav.
Velkou pozornost ale na sebe strhává i druhá novinka. Tou je sestavitelný Perníček, kterému většina fanoušků neřekne v angličtině jinak než Gingy. A nutno uznat, že právě tento set působí na první pohled možná ještě zajímavěji. Perníček je plně sestavitelnou figurkou s pohyblivými končetinami a nechybí mu ani jeho typický vyděšený výraz, který si řada fanoušků okamžitě spojí se scénami z prvního filmu.
Fotogalerie
Právě Perníček přitom patří mezi nejvýraznější vedlejší postavy celé série. Ať už šlo o jeho výslech na hradě lorda Farquaada nebo pozdější obří perníkovou verzi během útoku na město, vždy dokázal ukrást pozornost sám pro sebe. Není proto divu, že se LEGO rozhodlo věnovat mu vlastní samostatný model.
Z uniklých informací vyplývá, že oba sety by měly dorazit v červnu 2027. LEGO zatím jejich existenci oficiálně nepotvrdilo, ale fotografie vypadají natolik věrohodně, že se o jejich skutečnosti příliš nepochybuje. Pokud se tedy vše potvrdí, čeká fanoušky Shreka velmi povedený rok. Po letech ticha totiž jedna z nejoblíbenějších animovaných sérií dostává v LEGO podobě přesně takovou pozornost, jakou si zaslouží. A upřímně? Jestli to takto půjde dál, začínám se trochu bát o místo ve vitríně.