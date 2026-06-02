ChatGPT na iPhonu nově ovládne i Windows. OpenAI výrazně rozšiřuje možnosti Codexu

A. Amaya Tomanová
Společnost OpenAI pokračuje v rychlém rozvoji svého nástroje Codex určeného pro programování a automatizaci práce na počítači. Po nedávném rozšíření podpory vzdáleného ovládání Maců nyní přichází další důležitý krok – aplikace ChatGPT pro iPhone a Android nově umožňuje spouštět úlohy Codexu také na počítačích s Windows.

Novinka výrazně rozšiřuje možnosti vzdálené práce a propojuje mobilní zařízení, Macy i počítače s Windows do jednoho ekosystému.

Codex se naučil pracovat přímo ve Windows

Největší novinkou aktuální aktualizace desktopové aplikace Codex je funkce nazvaná Computer Use, která je nyní dostupná i pro Windows. Díky ní dokáže Codex přímo pracovat s aplikacemi spuštěnými ve Windows. Systém vidí obsah obrazovky, umí kliknout na tlačítka, vyplňovat formuláře, psát text nebo ovládat jednotlivé programy podobně, jako by u počítače seděl skutečný uživatel. OpenAI tak pokračuje ve snaze proměnit Codex z pouhého pomocníka pro generování kódu na univerzální nástroj schopný vykonávat konkrétní úkoly přímo v operačním systému.

iPhone může spustit práci na vzdáleném počítači

Ještě zajímavější je nová podpora vzdáleného ovládání Windows zařízení. Uživatel nyní může zadat úkol v aplikaci ChatGPT na iPhonu, iPadu nebo telefonu s Androidem a následně jej nechat zpracovat na vzdáleném počítači s Windows. Stejným způsobem lze práci spouštět také z Macu s aplikací Codex. Průběh zpracování lze následně sledovat přímo z mobilního zařízení bez nutnosti sedět u počítače.

Pro uživatele, kteří často střídají více zařízení během dne, jde o velmi praktickou novinku. Úkol lze například zadat během cesty a po příchodu k počítači už jen zkontrolovat výsledek.

Více informací o využití služby

Aktualizace přináší také novou sekci Profile. Ta nyní zobrazuje podrobnější informace o uživatelském účtu, statistiky využití služby i přehled spotřeby tokenů. Právě sledování tokenů je důležité především pro vývojáře a profesionální uživatele, kteří s Codexem pracují intenzivněji a potřebují mít přehled o využívání jednotlivých modelů.

OpenAI dál vylepšuje mobilní aplikace

Současně s podporou Windows pokračuje OpenAI také ve zdokonalování mobilních aplikací. Firma uvádí, že zapracovala na stabilitě vzdáleného ovládání z iOS a postupně přenáší další funkce známé z desktopové verze přímo do aplikace ChatGPT. Nedávno například dorazila funkce Appshots, která umožňuje Codexu rychleji pochopit kontext otevřených aplikací. Verze pro Mac navíc nově zvládá vzdálené ovládání i ve chvíli, kdy je počítač zamčený nebo v režimu spánku.

OpenAI míří dál než jen k programování

Vývoj posledních měsíců ukazuje, že Codex už dávno není jen nástrojem pro psaní kódu. OpenAI z něj postupně buduje digitálního asistenta schopného pracovat napříč zařízeními, ovládat aplikace a plnit konkrétní úkoly bez přímého zásahu uživatele.

