OpenAI zrychluje vývoj AI konkurenta pro iPhone! Dorazit má už brzy

OpenAI šlape na plyn a svůj první „AI telefon“ chce dostat do výroby výrazně dřív, než se původně čekalo. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého analytika Ming-Chi Kua, dle kterých míří firma nově na první polovinu roku 2027, čímž celý projekt posouvá o zhruba rok dopředu.
Za zrychlením má stát kombinace tlaku na trh i vlastních ambicí. Mluví se například o možném vstupu OpenAI na burzu, kde by vlastní hardware mohl sehrát důležitou roli, a zároveň sílí konkurence v oblasti zařízení postavených kolem AI agentů. Jinými slovy, kdo přijde první s funkčním řešením, může si ukousnout velký kus trhu.
Technicky má jít o zařízení, které nebude jen dalším smartphonem v řadě, byť samozřejmě konkurencí pro iPhone a další stálice mobilního světa rozhodně bude. OpenAI však chce vsadit primárně na hlubší propojení hardwaru a AI, včetně dvojice specializovaných čipů pro různé úlohy, rychlé paměti a důrazu na práci s obrazem. Právě schopnost „vidět“ a chápat okolí má být jedním z klíčových prvků, ve kterém by měla novinka konkurenci převálcovat. Paradoxem pak může být fakt, že se Apple o něco podobného snaží také skrze Visual Intelligence, avšak zatím evidentně spíš jen okrajově.
Velmi zajímavé je i to, že za AI novinkou mají stát největší hráči současného technologického světa. Na vývoji se například mají podílet partneři jako MediaTek nebo Qualcomm, zatímco výrobu má zajistit Luxshare Precision Industry, který pro Apple vyrábí třeba AirPods. Cílem všech společností je pak dostat pod jednu střechu software i hardware a nabídnout zkušenost, která nebude stát na aplikacích, ale na kontextu a schopnosti AI řešit úkoly napříč systémem. Zatím se tedy AI telefon od OpenAI jeví opravdu zajímavě a pokud se u něj povede dotáhnout vše k dokonalosti, své místo na trhu si určitě najít dokáže docela rychle. Ostatně, krásným příkladem je ChatGPT, který ještě relativně nedávno svět neznal, ale nyní jej používají miliony lidí po celém světě denně.