OpenAI chystá superaplikaci pro Macy! Má nahradit ty, které používáte nyní

Počítačový svět Applu, respektive pak spíš svět macOS aplikací se dost možná již brzy pořádně otřese v základech. Podle The Wall Street Journal totiž OpenAI stojící za ChatGPT plánuje spojit své klíčové aplikace do jednoho celku, který by fungoval jako superaplikace. Konkrétně má jít o propojení ChatGPT, vývojářského nástroje Codex a prohlížeče Atlas, které dnes fungují víceméně samostatně. Jedna jediná aplikace by tak byla ve výsledku teoreticky schopna nahradit ty, které používáte na Macu nyní – tedy alespoň částečně.
Důvod, proč chce OpenAI na Macy dostat jednu velkou komplexní aplikaci, je ve své podstatě naprosto jednoduchý. Podle interních informací totiž firma roztříštila své úsilí do příliš mnoha aplikací, což ji ve výsledku brzdilo a komplikovalo dosažení kvality, na kterou míří. Právě sjednocení do jedné aplikace by tohle mělo změnit. Uživatel by tak měl mít všechny důležité nástroje po ruce na jednom místě, bez nutnosti přepínání mezi různými aplikacemi. A co je možná ještě zajímavější, OpenAI tím otevírá dveře k hlubší integraci takzvaných agentních funkcí napříč celým ekosystémem.
Jinými slovy, AI by neměla jen odpovídat na dotazy nebo generovat texty, ale čím dál víc fungovat jako „asistent“, který dokáže na počítači samostatně vykonávat konkrétní úkoly. Ať už jde o psaní kódu, práci s daty nebo obecnou produktivitu, cílem OpenAI je, aby jednotlivé nástroje spolupracovaly mnohem těsněji než doposud.
Zajímavé je i to, že první krok má přijít přes Codex. Ten by měl v následujících měsících získat nové schopnosti přesahující samotné programování a postupně se proměnit v univerzálnější nástroj pro práci. Teprve následně má dojít ke kompletnímu sloučení s ChatGPT a Atlasem do jednoho superappu. Konkrétní termín zatím sice k dispozici není, ale pokud vezmeme v potaz, jak rychle OpenAI v poslední době iteruje své produkty a jak moc tlačí na integraci funkcí, nemusí být čekání dlouhé. Z uživatelského hlediska ale dává dle mého názoru myšlenka sjednocení docela smysl. Místo tří aplikací, které dělají každá něco trochu jiného, budeme zkrátka pracovat v jednom nástroji, který zvládne všechno a ještě o něco víc.