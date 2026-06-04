QNAP na veletrhu COMPUTEX 2026: Pohání budoucnost kontinuity podnikání a inovací v oblasti Edge AI

QNAP® Systems, Inc. zve návštěvníky na stánek J1209a (TaiNEX 1) během veletrhu COMPUTEX 2026. Pod mottem „Ready and Recovery“, QNAP představuje komplexní ekosystém navržený k řešení nejpalčivějších výzev moderního podniku: zajištění absolutní datové suverenity, bezproblémové integrace AI a kybernetické odolnosti.
„Budoucnost infrastruktury spočívá ve spojení integrity dat a lokalizované inteligence,“ řekl Meiji Chang, předseda společnosti QNAP. „Na veletrhu COMPUTEX 2026 nestavíme jen rychlejší úložiště; navrhujeme samoobranné, na AI připravené prostředí, které firmám umožňuje čelit kybernetickým hrozbám s jistotou a rychlostí.“
Od zálohování k jistotě obnovy: Posílení kontinuity podnikání s HDP for Business
QNAP přesouvá pozornost od prostého zálohování k ověřené obnově s novým HDP for Business. Tato softwarově definovaná platforma centralizuje ochranu napříč Windows®, VMware®, Hyper-V®, Proxmox® VE a Microsoft® 365. Řešení, založené na pravidle zálohování 3-2-1-1-0, nabízí Immutable Backup pro ochranu dat před ransomwarem a Airgap+ technologii pro fyzickou izolaci zálohovacích uzlů. Pro zajištění jistoty obnovy Video Verification automaticky ověřuje integritu záznamem procesu spouštění virtuálního stroje (VM), což zajišťuje obnovení provozu během několika minut.
Pro podnikové nasazení nabízí MEGA Scale-out řešení od QNAP elastickou kapacitu pro moderní datová centra a eliminuje jednotlivé body selhání díky distribuované architektuře. QNAP také představí nejnovější modely NAS s duálním aktivním kontrolerem navržené pro přepnutí bez zpoždění. Integrací Dual-NAS High Availability, VM HA a komplexního plánu Disaster Recovery (DR) QNAP zajišťuje, že kritická data a služby zůstávají redundantní a dostupné, což poskytuje téměř nulové RTO pro zvládnutí všeho od jednotlivých hardwarových selhání až po havárie celých lokalit.
Pro další optimalizaci dlouhodobých celkových nákladů na vlastnictví (TCO) představuje QNAP FileTiers, řešení automatického vrstvení napříč zařízeními, které vyvažuje výkon a náklady bez nutnosti měnit pracovní postupy. Dynamicky přesouvá častěji a méně často používaná data z vysoce výkonných SSD vrstev do cenově výhodného, vysokokapacitního NAS nebo cloudového úložiště. FileTiers je určen pro odvětví s velkým objemem dat, jako jsou média a zdravotnictví, a umožňuje organizacím maximalizovat návratnost investic do infrastruktury a zároveň zajistit provozní odolnost.
Edge AI NAS: Proměna infrastruktury v inteligenci
Vzhledem k tomu, že organizace upřednostňují bezpečnou, lokalizovanou inteligenci, QNAP stojí v čele tohoto trendu s komplexními on-premises Edge AI řešeními, která představují kompaktní 8pozicový a 6pozicový AI NAS s procesory Intel® Core™ Ultra Series 3. Integrací vysokého výpočetního výkonu s masivní kapacitou úložiště umožňuje QNAP organizacím nasazovat on-prem LLM s plnou kontrolou nad daty. Tento ekosystém připravený na AI eliminuje složitost MLOps a umožňuje malým a středním podnikům budovat soukromé znalostní báze a automatizovat Agentic AI pracovní postupy s výrazně nižšími TCO než cloudové služby. Zajištěním datové suverenity QNAP splňuje požadavky na ochranu soukromí v silně regulovaných odvětvích, včetně financí, zdravotnictví a státní správy.
Doplňuje to QuAgent, AI Chat Agent, který umožňuje administrátorům řídit úlohy NAS pomocí přirozeného jazyka. Navíc Qsirch 7.1.0 zavádí AI řízené sémantické vyhledávání napříč všemi formáty médií a dokumentů, což umožňuje okamžité ověření obsahu prostřednictvím relevantních úryvků bez ručního listování. Pro multimédia automatická transkripce nejen poskytuje skripty, ale také činí audio i video obsah plně prohledávatelným. Tato silná kombinace privátní AI infrastruktury a intuitivního softwaru pro správu zajišťuje, že data nejsou pouze ukládána, ale mění se v bezpečné a konkurenční aktivum.
Security-by-Design: Proaktivní NDR a odolnost sítě
QNAP je průkopníkem v oblasti propojení úložiště a kybernetické bezpečnosti jako první, kdo integroval funkce NDR (Network Detection and Response) přímo do své NAS infrastruktury prostřednictvím ADRA NDR X. Tato strategická integrace řeší zásadní „slepé místo“ v odvětví — laterální pohyb hrozeb v rámci lokálních sítí, které tradiční perimetrická ochrana často přehlíží. Analýzou interního provozu na základě behaviorálních anomálií dokáže ADRA NDR X zachytit AI řízené ransomwarové anomálie přímo u zdroje.
QNAP dále zajišťuje vícevrstvou obranu: zatímco integrovaný IPS na QNAP routerech filtruje příchozí hrozby na bráně, QuWAN SD-WAN zajišťuje bezpečný přenos dat mezi lokalitami prostřednictvím šifrovaných tunelů, čímž vytváří komplexní bezpečnostní síť od okraje sítě až po jádro NAS.
Integrovaný AI dohled: Vysoce výkonný bezpečnostní ekosystém
QNAP vylepšuje monitorovací prostředí zavedením inteligentní asistence poháněné VLM a rozšířených možností správy MCP, které plynule proměňují surové záznamy z dohledu v konverzační a prakticky využitelné poznatky. Díky integraci AI Agenta nyní QVR Client umožňuje uživatelům provádět složité úkoly, jako je vyhledávání incidentů a PTZ dohledové patroly pomocí příkazů v přirozeném jazyce. Tito AI Agenti navíc dokážou analyzovat vizuální kontext a pomáhat bezpečnostnímu personálu při rychlejším a daty podloženém rozhodování.
Tuto inteligenci podporuje robustní infrastruktura navržená pro prostředí s vysokými nároky. QVR Surveillance řešení spolu s bezlicenčním QVR Recording Vault, aktivním zálohovacím řešením navrženým pro bezproblémovou redundanci, zjednodušují rozsáhlé nasazení odstraněním složitosti licencování a zajišťují, že sledovací data zůstávají vždy bezpečná a dostupná. Pro masivní uchovávání dat poskytují úložiště QNAP na úrovni PB stabilitu s vysokým datovým tokem, která je nezbytná pro dlouhodobou archivaci a dodržování předpisů. Díky otevřené architektuře QNAP zajišťuje bezproblémovou interoperabilitu s Nx Witness™ VMS, což umožňuje plně integrovaný dohledový ekosystém přizpůsobený specifickým bezpečnostním požadavkům.
Produkční prostředí s nízkou latencí: AV over IP, Thunderbolt™ NAS a vysokorychlostní síť
Pro moderní produkci je dosažení infrastruktury s nízkou latencí základem efektivního doručování obsahu ve vysokém rozlišení. Pro síťovou distribuci médií nabízí QNAP řízené AV over IP switche s integrovaným PTP (Precision Time Protocol) pro synchronizaci s přesností na mikrosekundy — ideální pro videostěny a velkoformátové displeje.
Jako doplněk této síťové flexibility QNAP přináší Thunderbolt™ 5 NAS spolu s komplexním Thunderbolt™ 4 ekosystémem přizpůsobeným pro špičkové mediální profesionály a postprodukční studia. Tato architektura s vysokou šířkou pásma podporuje 4K/8K úpravy v reálném čase a spolupráci. Spojením nejmodernější konektivity s robustní sítí poskytuje QNAP produkční mediální prostředí, které splňuje požadavky průmyslu na rychlost i stabilitu.
Upoutávka na nové produkty (a další novinky na stánku QNAP)
- Kompaktní 8-pozicový a 6-pozicový AI NAS: Kompaktní on-prem AI NAS poháněný procesory Intel® Core™ Ultra Series 3 (s vestavěnou NPU jednotkou), nabízí až 180 TOPS celkového AI výkonu, Intel® Xe3 GPU, DDR5 SODIMM paměť (podpora In-Band ECC), 2x USB 4 porty, 2x 10GBASE-T porty, 2x PCIe Gen 5 M.2 sloty a další.
- ES2486AFdc: Podnikový ZFS all-flash NAS s duálními kontroléry v režimu aktivní-aktivní, procesory Intel® Xeon® D, 24x U.2/U.3 NVMe PCIe Gen 4 pozicemi pro disky (podporuje pouze SSD s duálním portem), 4x 10GbE SFP+ porty a podporou kapacity úložiště přes 1 PB.
- TS-h966TX: 9pozicový hybridní Thunderbolt™ 4 NAS poháněný procesorem Intel® Core™ i3, s 5x 3,5″ SATA a 4x 2,5″ U.2 NVMe SSD sloty, až 64GB DDR5 paměti, 2x Thunderbolt™ 4 porty, vestavěným 10GbE a podporou rozšíření USB4 JBOD.
- TS-h666TX/TS-h866TX/TS-h1066TX: 10GbE hybridní úložiště s 2x E1.S/M.2 PCIe Gen 3 x4 sloty, procesorem Intel® Core™ i5 s rozšiřitelnou DDR5 pamětí, 2x USB 4 porty, 2x 10GbE RJ45 porty, 1x PCIe Gen 3 slotem a HDMI 2.2 výstupem.
- TS-467X/TS-667X/TS-867X: Vysoce výkonný 10GbE NAS poháněný čtyřjádrovým procesorem AMD Ryzen™ V1500B, s duálními 10GBASE-T porty, 2x M.2 NVMe sloty, 1x PCIe Gen 3 slotem a podporou rozšiřujících karet USB 4.
- QSW-M7230-2X4F24T: 100GbE páteřní L3 Lite spravovaný switch s 24x 10GbE RJ45, 4x 25GbE SFP28 a 2x 100GbE QSFP28 uplink porty, s podporou MC-LAG, PTP, AV over IP a dalšími funkcemi.
Uvedení výše zmíněných nových produktů bude oznámeno samostatně. Další informace o produktech společnosti QNAP a jejich funkcích najdete na webu www.qnap.com.