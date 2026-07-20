iPhone bude ještě víc americký, klíčový dodavatel Applu ohlásil velké stěhování

Společnost TSMC, největší smluvní výrobce čipů na světě a zároveň klíčový partner Applu, oznámila další obří investici do výroby polovodičů ve Spojených státech. Firma plánuje vložit dalších 100 miliard dolarů do rozšíření svého výrobního komplexu v Arizoně, čímž celková hodnota amerických investic vzroste na přibližně 265 miliard dolarů. Jde o jednu z největších zahraničních investic v historii USA a zároveň o další důkaz, že výroba nejmodernějších čipů se postupně přesouvá blíže k americkým technologickým gigantům. TSMC je přitom pro Apple naprosto zásadním partnerem, protože právě v jeho továrnách vznikají čipy řad A a M, které pohánějí iPhony, iPady i Macy. Rozšiřování výroby mimo Tchaj-wan proto není důležité jen z pohledu byznysu, ale také z hlediska bezpečnosti dodavatelského řetězce a geopolitické situace ve světě.
Více továren, vyšší kapacita i menší závislost na Asii
TSMC už v Arizoně jednu továrnu provozuje a další jsou ve výstavbě. Nově oznámená investice má financovat vznik dalších výrobních závodů, pokročilých linek pro pouzdření čipů i rozšíření výzkumných kapacit. Právě pokročilé pouzdření se v posledních letech stalo jedním z nejdůležitějších kroků při výrobě moderních procesorů, zejména těch určených pro umělou inteligenci. Díky navýšení investic chce TSMC uspokojit stále rostoucí poptávku po nejvyspělejších čipech, kterou ženou především AI služby, datová centra, ale také výrobci spotřební elektroniky v čele s Applem.
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Pro Apple představuje rozšiřování výroby v USA několik výhod. Firma dlouhodobě usiluje o to, aby nebyla závislá pouze na výrobě na Tchaj-wanu, který je kvůli napjatým vztahům s Čínou považován za geopoliticky citlivou oblast. Výroba přímo ve Spojených státech navíc může zkrátit část dodavatelského řetězce a snížit riziko případných výpadků. Apple už dříve oznámil, že bude z arizonských továren TSMC odebírat miliony čipů pro své produkty a s dalším rozšiřováním výroby lze očekávat, že jejich podíl bude postupně růst.
Samotná investice přichází v době, kdy TSMC zažívá mimořádně silné období. Společnost oznámila meziroční růst čtvrtletního zisku o 77 % a zároveň zvýšila odhad růstu tržeb pro celý letošní rok. Důvodem je především obrovská poptávka po čipech pro umělou inteligenci, která se promítá nejen do výroby akcelerátorů pro datová centra, ale i do stále výkonnějších procesorů pro mobilní zařízení. Apple sice není AI společností v takovém smyslu jako Nvidia nebo OpenAI, i jeho produkty ale postupně dostávají stále výkonnější Neural Engine a specializované části čipu určené právě pro zpracování funkcí využívajících umělou inteligenci.
Důležitá zpráva i pro budoucí iPhony a Macy
Přestože nová investice sama o sobě neznamená, že se příští iPhony nebo Macy začnou okamžitě vyrábět výhradně z amerických čipů, jde o další krok správným směrem. Apple se dlouhodobě snaží diverzifikovat výrobu svých zařízení i jednotlivých komponent a rozšiřování kapacit TSMC mu v tom výrazně pomáhá. Zároveň jde o signál, že poptávka po nejmodernějších výrobních procesech bude v příštích letech dál růst. To je dobrá zpráva nejen pro Apple, ale i pro celý technologický sektor, který je na produkci TSMC do značné míry závislý. Pokud bude expanze pokračovat podle plánů, mohou právě americké továrny v budoucnu vyrábět významnou část těch nejpokročilejších čipů, které budou pohánět další generace iPhonů, Maců i dalších zařízení využívajících umělou inteligenci.