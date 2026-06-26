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iPad mini je o krok blíž velké revoluci. Výroba OLED displejů už měla odstartovat

iPad
J. FilipJiří Filip
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Pokud čekáte na nový iPad mini, který konečně přinese kvalitnější OLED displej, máme pro vás dobrou zprávu. Podle nejnovějších informací z dodavatelského řetězce totiž Samsung Display zahájil sériovou výrobu OLED panelů určených právě pro příští generaci nejmenšího tabletu od Applu. To naznačuje, že vývoj zařízení pokračuje přesně podle plánu a jeho představení by se mohlo odehrát ještě letos.

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Na přechod iPadu mini z LCD na OLED se čeká už několik let. Apple zatím tuto technologii nabídl pouze u iPadu Pro, kde přinesla výrazně lepší kontrast, dokonale černou, živější barvy i vyšší energetickou efektivitu. Nyní to vypadá, že stejných výhod se konečně dočká i nejmenší tablet v nabídce společnosti.

Podle dostupných informací se má o výrobu panelů starat výhradně Samsung Display. Ten měl sériovou výrobu spustit už během června, zatímco v červenci se má rozběhnout také výroba OLED panelů pro budoucí MacBooky Pro. Apple tak evidentně pokračuje v rozšiřování OLED technologie napříč celým svým portfoliem.

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Nečekejte ale všechny výhody iPadu Pro

Přestože půjde o významný skok vpřed, nový iPad mini pravděpodobně nedostane stejný typ displeje jako iPad Pro. Zatímco profesionální modely využívají pokročilé tandemové OLED panely s vysokým jasem a technologií ProMotion, u iPadu mini se očekává jednodušší LTPS OLED panel. To znamená, že by měl nabídnout výrazně lepší obraz než současný LCD displej, ale pravděpodobně zůstane u obnovovací frekvence 60 Hz.

Pokud se informace ze zákulisí potvrdí, bude právě OLED displej největší novinkou nové generace iPadu mini. Pro mnoho fanoušků kompaktních tabletů by to mohl být vůbec nejzajímavější upgrade od redesignu z roku 2021 a důvod, proč po letech konečně vyměnit svůj stávající model za nový.

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