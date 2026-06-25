Apple zdražil! Za Mac a iPad ode dneška zaplatíte i o tisíce korun navíc

To, o čem se v posledních měsících a intenzivněji pak týdnech spekulovalo, se před malou chvílí bohužel stalo realitou. Poté, co Apple krátce po dnešním poledni středoevropského času vypnul svůj Online Store, jej před chvílí zapnul s novými cenami vybraných MacBooků, iPadů a produkt pro domácnost. Nepřekvapivě se tak děje kvůli neustále se zvyšujícím cenám paměťových čipů, které v posledních měsících nutí ke zdražování prakticky celý technologický svět. Apple sice dlouho vzdoroval, nicméně nakonec i on musí na své ceny sáhnout.
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Ceny se bohužel mění po celém světě s tím, že se zvedají o $30 až $300 v závislosti na produktu v USA. Ve zbytku světa je pak Apple samozřejmě přepočítává podle kurzu vůči tamní měně, kdy například v České republice povyskočil základní MacBook Neo prodávaný doposud za 16 990 Kč na 19 990 Kč – tedy o 3000 Kč (což je ekvivalent $100 včetně daní atd v počtech Applu). O extrémně levnou a výhodnou koupi se tak už najednou nejednám což je škoda vzhledem k tomu, že právě dostupnost měla být hlavním benefitem tohoto stroje.
Zdražení v USA:
- MacBook Neo nově od $699 (dříve $599)
- MacBook Air nově od $1,299 (dříve od $1,099)
- MacBook Pro nově od $1,999 (dříve od $1,699)
- iPad Pro nově od $1,199 (dříve od $999)
- iPad Air nově od $749 (dříve od $599)
- HomePod nově za $349 (dříve za $299)
- HomePod mini nově za $129 (dříve za $99)
- Apple TV nově od $199 (dříve za $129)
- Vision Pro nově od $3699 (dříve od $3499)
V tuto chvíli nezbývá než doufat v to, že je nynější zdražování zároveň jediným za poslední dobu a v nadcházejících týdnech či měsících nesáhne Apple i na ceny iPhone či AirPods. I tak se však jedná bezesporu o nepříjemnou zprávu, která dělá z Apple produktů rázem opět o něco méně dostupné zboží.
To Neo je sok… O 3 000 Kc??? Vzdyt ma jen 8 GB-RAM… Windows ma ted sanci… Neo mohlo byt prodavanejsi nez windows, takze vetsi zisk je dulezitejsi nez vice uzivatelu macu… Divil bych se, kdyby jim NEO neprineslo aspon o 25 % novych zakazniku navic.
U Vision Pro se musim smat… Za absurdni cenu chteji jeste vice – ikdyz v ramci techto zakazniku to nehraje roly. Jestli Air vyskoci o 200 USD – bez pridanych vyhod, hned bude o min. 10 % zakazniku mene… A windows vyhrava…
Mel by do nabidky zaradic prodej Airu s M3 a M4 kvuli dosupnosti v cene.