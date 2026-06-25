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Apple zdražil! Za Mac a iPad ode dneška zaplatíte i o tisíce korun navíc

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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To, o čem se v posledních měsících a intenzivněji pak týdnech spekulovalo, se před malou chvílí bohužel stalo realitou. Poté, co Apple krátce po dnešním poledni středoevropského času vypnul svůj Online Store, jej před chvílí zapnul s novými cenami vybraných MacBooků, iPadů a produkt pro domácnost. Nepřekvapivě se tak děje kvůli neustále se zvyšujícím cenám paměťových čipů, které v posledních měsících nutí ke zdražování prakticky celý technologický svět. Apple sice dlouho vzdoroval, nicméně nakonec i on musí na své ceny sáhnout.

MacBook Neo LsA 15 MacBook Neo LsA 15
MacBook Neo LsA 16 MacBook Neo LsA 16
MacBook Neo LsA 17 MacBook Neo LsA 17
MacBook Neo LsA 18 MacBook Neo LsA 18
MacBook Neo LsA 19 MacBook Neo LsA 19
MacBook Neo LsA 20 MacBook Neo LsA 20
MacBook Neo LsA 21 MacBook Neo LsA 21
MacBook Neo LsA 22 MacBook Neo LsA 22
MacBook Neo LsA 23 MacBook Neo LsA 23
MacBook Neo LsA 24 MacBook Neo LsA 24
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 1 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 1
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 2 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 2
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 3 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 3
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 4 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 4
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 5 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 5
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 6 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 6
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 7 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 7
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 8 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 8
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 9 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 9
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 10 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 10
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 11 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 11
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Ceny se bohužel mění po celém světě s tím, že se zvedají o $30 až $300 v závislosti na produktu v USA. Ve zbytku světa je pak Apple samozřejmě přepočítává podle kurzu vůči tamní měně, kdy například v České republice povyskočil základní MacBook Neo prodávaný doposud za 16 990 Kč na 19 990 Kč – tedy o 3000 Kč (což je ekvivalent $100 včetně daní atd v počtech Applu). O extrémně levnou a výhodnou koupi se tak už najednou nejednám což je škoda vzhledem k tomu, že právě dostupnost měla být hlavním benefitem tohoto stroje.

Zdražení v USA:

  • MacBook Neo nově od $699  (dříve $599)
  • MacBook Air nově od $1,299 (dříve od $1,099)
  • MacBook Pro nově od $1,999 (dříve od $1,699)
  • iPad Pro nově od $1,199 (dříve od $999)
  • iPad Air nově od $749 (dříve od $599)
  • HomePod nově za $349 (dříve za $299)
  • HomePod mini nově za $129 (dříve za $99)
  • Apple TV nově od $199 (dříve za $129)
  • Vision Pro nově od $3699 (dříve od $3499)

V tuto chvíli nezbývá než doufat v to, že je nynější zdražování zároveň jediným za poslední dobu a v nadcházejících týdnech či měsících nesáhne Apple i na ceny iPhone či AirPods. I tak se však jedná bezesporu o nepříjemnou zprávu, která dělá z Apple produktů rázem opět o něco méně dostupné zboží.

Elektroniku v čele s Apple (nejen) v super slevách seženete na Alze

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
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