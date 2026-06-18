Tim Cook: Apple zdraží své produkty!

Tim Cook ani Apple se příliš nevyjadřují k situacím ohledně cen, ovšem tentokrát udělal CEO společnosti Apple výjimku. V rozhovoru pro The Wall Street Journal, což byl nejoblíbenější denník Steva Jobse, uvedl Tim Cook, že se Apple chystá zvýšit ceny svých produktů. Tim Cook uvedl, že tím bude Apple reagovat na zvyšující se náklady především na paměťové čipy. Právě ceny paměťových čipů v poslední době výrazně rostou kvůli jejich nedostatku. Ten vznikl především tím, že se výrobci soustředí na výrobu čipů pro AI datacentra. Cook uvedl, že zdražování produktů Apple je nevyhnutelné, protože situace na trhu je již zcela neudržitelná. Apple má navíc na rozdíl například od konkureční společnosti Samsung nevýhodu v tom, že si čipy sám nevyrábí, ale nakupuje je od výrobců.
Tim Cook pochopitelně neuvedl, kdy dojde ke zdražení produktů, pravděpodobně se však prvních dražších novinek dočkáme v září letošního roku, kdy Apple představí iPhone 18 Pro, iPhone 18 a s největší pravděpodobností také dlouho očekávaný skládací iPhone Ultra. Právě tyto produkty by měly být uvedeny již za vyšší ceny, než jak jsme byli doposud u iPhone zvyklí. Tim Cook nakonec v rozhovoru ještě dodal „Snažíme se své zákazníky před zvyšováním cen ochránit, ale situace už je neudržitelná. Rozhodně potřebujeme, aby se ceny a dodávky paměťových čipů pro spotřebitelské produkty vrátily do rozumné úrovně“