Tim Cook provedl reportéry WSJ archivem společnosti Apple a ukázal jim tajný prototyp

Většina velkých společností s historií má svůj archív a ne jinak je na tom Apple. Jedná se o prostory, ve kterých najdete ty nejzásadnější produkty, které společnost kdy vytvořila. Většina z nich je v naprosto bezchybném stavu a většinou se jedná o nové kusy. Nechybí zde však ani vzácné prototypy nebo dokonce zařízení, která nikdy nespatřila světlo světa. Dostat se do těchto prostor je prakticky nemožné, tedy pokud nejste z Wall Street Journal, denníku, který miloval Steve Jobs. Tim Cook, skvěle naladěný ukázal reportérům WSJ dokonce i prototyp iPodu, který doposud nikdo nikdy neviděl. Na celé video, se můžete podívat níže a stojí opravdu za shlédnutí.