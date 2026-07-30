Internetem se šíří šokující nesmysl. Lidé zuří kvůli vtipu o iPhone, kterému naletěla i média

Upřímně řečeno mě občas doslova šokuje, čemu všemu jsou lidé na internetu schopni věřit. Pokud občas koukáte na videa na sociálních sítích, určitě jste v minulosti zaznamenali třeba naprosto zcestné příspěvky o tom, že v krabičkách starších iPhonů jsou skryty pod jednou z vrstev papíru AirPods či že váš iPhone v nastavení skrývá věci typu termokamera a tak podobně. Bohužel, soudě dle komentářů na tyto věci lidé opravdu skáčou a co víc, bezmyšlenkovitě je mnohdy přebírají i různá média, což je i případ nového virálního nesmyslu, který nyní bourá internet.
V minulosti spolehlivý leaker Majin Bu totiž před pár dny na svůj oficiální účet na X nasdílel pravděpodobně ze vtipu informaci o tom, že chce Apple v roce 2028 zcela přejmenovat iPhone. Jeho telefon by se měl dle údajných důvěryhodných zdrojů přímo z Foxconnu jmenovat nově „Apple Edge Vision“ s tím, že tento název by byl údajně i vygravírován na zádech zařízení. Netrvalo dlouho a tento nesmysl se začal šířit médii a jak jsem v posledních hodinách zaznamenal, docela ve velkém i po sociálních sítích v čele s TikTokem či Instagramem, kde zprávě spousty lidí věří a Apple za tento nesmysl kritizují.
Přitom není těžké si spojit jedna a jedna dohromady, aby člověku došlo, že se jedná o naprostý nesmysl, ke kterému zcela určitě nedojde. iPhone je totiž v současnosti pro Apple naprosto klíčový produkt a jeho název je pro mnoho lidí naprostým synonymem pro drahý, kvalitní telefon. Opustit takto silný, léty prověřený a stále perfektně fungující název ve prospěch něčeho, co vlastně ani „na první dobrou“ nemůže v člověku evokovat, že se jedná o telefon.
Pokud tedy na podobný nesmysl na internetu narazíte, neberte jej rozhodně vážně, ale naopak vězte, že se jední o naprostou hloupost, která se nestane. Ostatně, sám leaker den poté, co příspěvek zveřejnil, na svůj X napsal, že se Apple rozhodl náhle svůj záměr přehodnotit a na rok 2028 opět počítá s označením iPhone. I přesto ale tato krátká legrácka stačila k tomu, aby mnohé uživatele nachytala.