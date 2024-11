Nenechte se napálit, internetem se jako lavina valí úsměvná lež o Timu Cookovi

Pokud jste jako doma na internetu a zejména pak na sociálních sítích či diskuzních fórech tipu Reddit, prakticky 100% jste v uplynulých hodinách a dnech narazili na bouřlivé diskuze založené na údajném přiznání šéfa Applu Tima Cooka ohledně toho, jaké používá k Macům myši. Cook měl dle těchto příspěvků konkrétně přiznat, že raději využívá ergonomickou myš Logitech MX Master 3 namísto Magic Mouse, čímž měl de facto přiznat, že se ani mu s myší od Applu nepracuje dobře a tím by tak dal za pravdu, že se nejedná o dobré řešení. Jak už to však bývá, ne všemu lze na internetu věřit a tohle je právě ten případ.

Cook totiž nikdy neřekl, že by upřednostňoval Logitech MX Master 3 před Magic Mouse, ba dokonce ani neřekl, že by tyto dvě myši střídal či cokoliv podobného. Celá fake news vznikla kvůli špatnému přebrání jednoho ze zahraničních článků jinými též zahraničními médii, čehož se následně chytla další média a problém byl na světě. A co že vlastně celou „kauzu“ zažehlo? Rozhovor, který dal Tim Cook deníku The Wall Street Journal. V tom řekl konkrétně to, že denně používá doslova každý Apple produkt. To zaujalo jednoho z redaktorů The Verge, který se pokusil Cookovu denní rutinu okopírovat, ale ve svém souhrnném článku o pokusu napsal, že nebyl celý den schopen používat jen Magic Mouse či Trackpad a tak občas „přeskočil“ právě na Logitech MX Master 3.

A tím byl problém na světě. Článek The Verge totiž začala přebírat další média, která si chybně vyložila, že i Cook střídá MX Master 3 s Magic Mouse a slova šéfa Applu tak byla rázem překroucena. Portály, které takto mystifikovaly, sice začaly po pochopení celé zápletky své články ve velkém aktualizovat či mazat, nicméně pomyslný doutnák k dynamitu již byl zažehnut a vybouchnul právě na sociálních sítích, do kterých se už logicky pozdější aktualizace nepropsaly. Mnozí jablíčkáři proto jsou i nyní přesvědčeni de facto o tom, že Cook do jisté míry zradil Apple, ačkoliv nic takového nikdy neřekl. Až tedy na internetu na podobné bláboly narazíte, nevěřte jim.