Když investujete do Applu 268 300$, budete mít každý rok iPhone zdarma

Od chvíle co se narodil můj syn mu každý měsíc investuji do klasického ETF a nepravidelně, když má narozeniny, svátek nebo například na Vánoce kupuju také do akcií. Většinu portfólia tvoří Apple a i když se zatím bavíme o nižších stovkách akcií, i tak mě zajímalo, kolik procent Applu vlastníte, když máte určitý počet akcií. Vznikl tak celkem zajímavý článek Kolik procent Applu vlastníte, když si koupíte jednu akcii? Apple je společnost, která svým akcionářům pravidelně vyplácí dividendy, tedy výnosy, které získává každý akcionář bez ohledu na to, zda vlastníte jednu akcii nebo miliony. Samozřejmě částka dividendy je přímo úměrná tomu, že Apple má v současnosti více než 14,5 miliardy akcií. Dividenda na jednu akcii je pak aktuálně 0,48% z její hodnoty, což znamená přibližně 1$ z jedné akcie.

Je nutné podotknout, že co se dividend týká není Apple ani zdaleka tou nejvýnosnější akcií. Článek je tedy skutečně jen pro zajímavost, protože pokud byste chtěli co nejvyšší výnos z dividend, vyplatí se rozhodně investovat své peníze jinam, než do Applu. Na druhou stranu, za co jiného si koupit iPhone z dividend, než z dividend od Applu. Abyste si mohli koupit každý rok nový iPhone, znamená to, že potřebujete, aby vám Apple na dividendě vyplatil 1276$. Potřebujete tedy vlastnit 1276 akcií Applu, což znamená investici při aktuální ceně zhruba 268 300$. Pokud tedy investujete do akcií Applu 268 300$, pak si za to, co vám Apple ročně vyplatí na dividendě můžete každý rok koupit nový základní iPhone z řady iPhone Pro.

Samozřejmě jep otřeba počítat s tím, že se jedná o aktuální údaje, pokud cena kacií klesne nebo naopak stoupne, budete potřebovat jiný počet akcií, aby dividenda pokryla cenu nového iPhone. Apple vyplácí akcie čtyřikrát ročně, s tím, že každá výplata je zhruba 0,25$ na jednu akcii. Pokud tedy máte 268 300$, které chcete investovat do Applu, pak vám dividenda ročně vynese na to, abyste si z této částky koupili nový iPhone.