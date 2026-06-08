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Apple oznámil obrovské zrychlení iOS 27. iPhony budou svižnější prakticky ve všem

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A. Amaya Tomanová
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Jednou z hlavních novinek, které Apple představil na úvodní keynote konference WWDC 2026, nejsou jen nové funkce, ale také výrazné zlepšení výkonu. Společnost oznámila, že při vývoji iOS 27 věnovala mimořádnou pozornost optimalizacím a odstraňování chyb, díky čemuž má být nový systém citelně svižnější prakticky ve všech běžných činnostech.

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Podle Applu se uživatelé mohou těšit například na až o 30 % rychlejší spouštění aplikací. Výrazného zrychlení se dočkala také aplikace Fotky, kde se nové snímky načítají až o 70 % rychleji než dosud. Velký posun hlásí i AirDrop, jehož přenosy mají být až o 80 % svižnější. V případě iPadOS pak Apple zmiňuje až pětinásobně rychlejší práci se soubory v aplikaci Soubory.

Optimalizace se přitom netýkají pouze několika vybraných funkcí. Apple během prezentace zdůraznil, že přepracoval řadu systémových procesů na pozadí, což se projeví například rychlejším přepínáním mezi Wi-Fi a mobilní sítí, svižnější odezvou systému nebo kratší dobou načítání různých prvků rozhraní. Cílem bylo, aby iOS 27 působil plynuleji při každodenním používání a lépe využíval výkon dostupného hardwaru.

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O podobném zaměření letošní aktualizace se spekulovalo už několik měsíců. Zákulisní informace naznačovaly, že Apple část vývojových kapacit přesunul od nových funkcí právě k ladění stability a výkonu. Po rozsáhlých designových změnách, které přinesl iOS 26 s rozhraním Liquid Glass, tak letos přichází období důkladné optimalizace.

Potěší také informace o kompatibilitě. Apple potvrdil, že iOS 27 bude podporovat všechny modely iPhonů, na kterých lze provozovat iOS 26. Majitelé starších zařízení tak nebudou muset kvůli nové verzi systému pořizovat nový telefon a právě oni mohou z výkonových vylepšení těžit vůbec nejvíce. Pokud se navíc slibovaná zrychlení potvrdí i v běžném provozu, mohl by být iOS 27 se Siri AI jednou z nejlépe odladěných aktualizací posledních let.

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iOS 27

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