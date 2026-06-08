iOS 27 galerie takto vypadá nový systém pro iPhone

Apple na letošní konferenci WWDC 2026 konečně odhalil iOS 27, tedy novou generaci operačního systému pro iPhone, na kterou čekaly miliony uživatelů po celém světě. Jak se ostatně očekávalo, největší pozornost na sebe strhl přepracovaný design systému, který se promítl prakticky do všech jeho částí. Změny se dotkly domovské obrazovky, zamykací obrazovky, Ovládacího centra, systémových aplikací i celé řady dalších prvků, se kterými přicházejí uživatelé do kontaktu každý den. Apple během prezentace ukázal desítky snímků nového systému a naznačil, jakým směrem se bude iPhone v následujících letech ubírat. Některé změny jsou patrné na první pohled, jiné objevíte až při detailnějším prozkoumání jednotlivých obrazovek. Právě proto jsme pro vás připravili rozsáhlou galerii, ve které si můžete všechny novinky prohlédnout v klidu a do nejmenších detailů.
Na screenshotech níže najdete nejen nový vzhled systému, ale také přepracované aplikace, upravené ikony, nové vizuální efekty a další prvky, které budou po vydání aktualizace součástí milionů iPhonů po celém světě. Pokud vás zajímá, jak iOS 27 vypadá, co se v něm změnilo a zda se Applu letošní proměna povedla, jste na správném místě. Pohodlně se usaďte a prohlédněte si novou generaci iOS tak, jak ji Apple ukázal světu během své nejdůležitější letošní prezentace.