Apple potěšil majitele starších disků. Přechod na macOS 28 bude díky nové změně výrazně jednodušší

Apple před pár týdny oznámil změnu, která řadu uživatelů starších externích disků příliš nepotěšila. S příchodem macOS 28 totiž skončí podpora šifrovaných disků využívajících souborový systém HFS+, kvůli čemuž bylo nutné disky nejprve dešifrovat nebo rovnou přeformátovat na modernější APFS. Nyní ale Apple své pokyny upravil a přidal mnohem jednodušší řešení.
Nově bude možné převést šifrovaný HFS+ disk přímo na šifrovaný APFS, aniž by bylo nutné jej nejprve dešifrovat. Jinými slovy, celý proces bude rychlejší, pohodlnější a pro uživatele také výrazně bezpečnější, protože odpadne mezikrok, při kterém byla data dočasně uložena na nešifrovaném svazku. Převod bude možné provést přímo v aplikaci Disková utilita pomocí několika kliknutí.
Apple zároveň upozorňuje, že tato možnost se netýká šifrovaných záloh Time Machine, u kterých bude stále potřeba zvolit jiný postup. Pro běžné externí disky nebo další úložiště využívající šifrovaný HFS+ je ale nová cesta vítaným zjednodušením.
Přestože se změna dotkne jen relativně malé skupiny uživatelů, jde o příjemnou zprávu pro všechny, kteří stále používají starší disky naformátované v HFS+. Apple tak zjevně vyslyšel zpětnou vazbu uživatelů a rozhodl se celý přechod na APFS co nejvíce usnadnit. Pokud tedy plánujete po vydání macOS 28 aktualizovat svůj Mac a doma podobný disk máte, vyplatí se na tuto novinku pamatovat.