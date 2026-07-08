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macOS 27 Golden Gate rozšiřuje nabídku tapet. Oživí váš Mac nádhernými animacemi

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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S vydáním třetí beta verze operačního systému macOS 27 připravil Apple pro vývojáře příjemné vizuální překvapení. Do systému totiž přibyly zbrusu nové tapety úzce spjaté s letošním názvem. Konkrétně se jedná o nádherné tematické varianty Golden Gate Sunset a Golden Gate Night, které v nabídce elegantně doplňují původní abstraktní tapetu, jíž jsme se dočkali hned v první testovací verzi tohoto systému.

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Obě novinky se mohou pochlubit působivými plynulými animacemi, které se aktivují při odemykání vašeho Macu. Navíc je lze v nastavení zvolit jako plnohodnotné spořiče obrazovky, což celému prostředí dodává hezkou dynamiku. Pokud si jako spořič vyberete variantu Sunset, budete moci na monitoru sledovat uklidňující scenérii vln, které se rozbíjejí o útesy nedaleko ikonického mostu. Noční varianta Night vám naopak nabídne pohled na neutichající dopravní provoz s projíždějícími auty přímo na samotném mostě.

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Jak už jsme u společnosti Apple zvyklí z minulých velkých aktualizací, k novým verzím operačních systémů postupně přidává celou řadu tematických pozadí. Je tedy vysoce pravděpodobné, že se v budoucích beta verzích dočkáme ještě dalších vizuálních variant. Operační systém macOS 27 Golden Gate je v současné době dostupný pouze pro registrované vývojáře, nicméně se očekává, že spuštění veřejné beta verze pro všechny nedočkavé testery je již doslova za rohem.

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Zdroj
Diskuze
macOS 27 Golden Gate

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