Stovky satelitů Starlink shořelo ve vesmíru

Satelitní síť Starlink se neustále rozrůstá, současně ale probíhá také její obrovská obměna. SpaceX během šesti měsíců odstranil z oběžné dráhy 260 družic, které následně zanikly při průletu zemskou atmosférou. Dalších 349 satelitů už bylo vyřazeno z provozu a na jejich definitivní konec teprve dojde. Nejde přitom o nehodu ani selhání systému, ale o plánovanou součást provozu největší satelitní konstelace na světě.
Nové údaje pocházejí z pravidelné zprávy, kterou SpaceX předložil americké Federální komunikační komisi. Dokument zachycuje období od 1. prosince 2025 do 31. května 2026. Během těchto šesti měsíců bylo z oběžné dráhy odstraněno celkem 260 satelitů Starlink. Z nich 176 patřilo k první generaci konstelace, zatímco zbývající družice pocházely z novější generace Gen2. V průměru tak během sledovaného období zaniklo více než 40 satelitů měsíčně. Vzhledem k velikosti celé konstelace však podobná čísla postupně přestávají být mimořádná.
SpaceX během stejného období vyřadil z aktivní služby dalších 349 družic. Ty se mají v následujících měsících postupně dostat do zemské atmosféry, kde zaniknou. Počet satelitů odstraněných z oběžné dráhy tak bude nadále rychle růst. Podle statistik astrofyzika Jonathana McDowella už atmosférou prošlo a zaniklo celkem 1 357 družic Starlink. S přibývajícím věkem první generace satelitů lze očekávat, že jejich obměna bude v dalších letech ještě intenzivnější.
Rozsah celého procesu nejlépe ukazuje velikost současné konstelace. SpaceX provozuje více než 10 000 satelitů Starlink a další pravidelně vypouští na oběžnou dráhu. Jejich úkolem je zajišťovat připojení k internetu po celém světě. Síť se zároveň rozšiřuje o technologie umožňující komunikaci mezi satelity a běžnými mobilními telefony bez nutnosti připojení ke klasické pozemní síti. Jednotlivé družice ale mají omezenou životnost. Starlink je navržen tak, aby bylo možné starší satelity průběžně nahrazovat novějšími a technologicky pokročilejšími verzemi.
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Jak SpaceX odstraní starý satelit?
Likvidace družice probíhá přímo na oběžné dráze. Pokud je satelit stále ovladatelný, využije své motory a zbývající palivo ke snížení výšky letu. V nižší výšce začne na zařízení intenzivněji působit odpor atmosféry. Satelit postupně zpomaluje a klesá, dokud nevstoupí do hustších vrstev atmosféry. Během tohoto procesu je vystaven extrémnímu zahřívání a postupně zanikne. SpaceX tak omezuje množství nefunkčních zařízení, která by jinak mohla zůstat na oběžné dráze jako vesmírný odpad.
Zachytávání nefunkčních satelitů a jejich doprava zpět na Zemi by byly technicky mimořádně komplikované a ekonomicky nevýhodné. Už družice první generace vážily stovky kilogramů. Novější varianty jsou ještě výrazně těžší a některé překračují hmotnost jedné tuny. Vzhledem k tomu, že SpaceX provozuje tisíce zařízení a počítá s jejich pravidelnou výměnou, je řízené odstranění z oběžné dráhy mnohem praktičtějším řešením.
Nejde o první období, během kterého SpaceX odstranil stovky svých družic. Mezi prosincem 2024 a květnem 2025 bylo z oběžné dráhy vyřazeno více než 472 satelitů. Pravidelný zánik velkého množství družic se tak stává standardní součástí fungování Starlinku. Čím větší bude celá konstelace, tím více satelitů bude potřeba každoročně nahrazovat.
Současných více než 10 000 aktivních satelitů nemusí představovat ani zdaleka konečnou podobu Starlinku. SpaceX získal povolení pro vypuštění dalších tisíců družic druhé generace. Dlouhodobé plány společnosti počítají s možností vybudovat konstelaci čítající až 42 000 satelitů. Pokud by se tento plán podařilo realizovat, znamenalo by to nejen obrovské množství nových startů raket, ale také nutnost průběžně odstraňovat tisíce starších družic.
Elon Musk chce do vesmíru přesunout také AI
Ambice SpaceX přitom nekončí u poskytování internetového připojení. Elon Musk uvažuje také o vybudování výpočetní infrastruktury přímo na oběžné dráze. Vesmírná datová centra by v budoucnu mohla sloužit pro provoz systémů umělé inteligence a snížit část tlaku na pozemní energetickou infrastrukturu. SpaceX už podniká první kroky potřebné k realizaci podobných projektů. Pokud by se tyto plány uskutečnily, počet zařízení provozovaných společností na oběžné dráze by mohl v budoucnu dosáhnout rozměrů, které jsou dnes jen těžko představitelné.
Zánik 260 satelitů během šesti měsíců tak není známkou problémů Starlinku. Spíše ukazuje, jak zásadně se během několika let změnilo využívání oběžné dráhy. V minulosti byl návrat jediného velkého satelitu do atmosféry událostí sledovanou po celém světě. Dnes SpaceX odstraňuje desítky družic každý měsíc a zároveň vypouští nové. S další expanzí Starlinku bude tento proces pokračovat. Stovky satelitů budou pravidelně nahrazovány novějšími generacemi a řízené zániky v atmosféře se stanou běžnou součástí fungování moderní vesmírné infrastruktury.