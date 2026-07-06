Známe přesnou kapacitu baterie iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max

Jen několik měsíců před očekávaným představením nové generace iPhonů se na internetu objevily dokumenty, které mohou odhalovat kapacitu baterií modelů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Pokud jsou informace správné, větší model čeká nejvýraznější mezigenerační nárůst kapacity za poslední roky.
iPhone 18 Pro kapacita baterie
Podle dokumentů z čínské certifikační databáze C3 bude iPhone 18 Pro vybaven baterií s kapacitou 4 056 mAh na čínském trhu. Americká verze má nabídnout o něco větší akumulátor s kapacitou 4 288 mAh. Ve srovnání s iPhonem 17 Pro jde ale jen o minimální navýšení. Kapacita se zvýší pouze o několik desítek miliampérhodin, takže samotná velikost baterie nebude hlavním důvodem případného zlepšení výdrže.
Mnohem zajímavější situace panuje u většího modelu. iPhone 18 Pro Max má podle stejného úniku dostat baterii s kapacitou 5 391 mAh v čínské verzi a až 5 567 mAh ve variantě určené pro americký trh. To představuje nárůst přibližně o 500 mAh oproti letošnímu iPhonu 17 Pro Max. Pokud se informace potvrdí, půjde o jednu z největších mezigeneračních změn kapacity baterie u nejvyššího modelu iPhonu.
|iPhone 16 Pro
|3,582mAh
|+308mAh
|iPhone 17 Pro
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|+406mAh
|iPhone 18 Pro
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|+68mAh
|iPhone 16 Pro Max
|4,685mAh
|+244mAh
|iPhone 17 Pro Max
|4,823mAh
|+138mAh
|iPhone 18 Pro Max
|5,391mAh
|+568mAh
Proč mají americké iPhony větší baterii?
Možná vás překvapí, že Apple používá různé kapacity baterií podle trhu. Důvod je poměrně jednoduchý. Ve Spojených státech se od řady iPhone 14 prodávají telefony pouze s eSIM, takže uvnitř zařízení není potřeba prostor pro fyzický slot na SIM kartu. Apple tak získává několik milimetrů navíc, které může využít právě pro větší baterii. Na většině ostatních světových trhů, včetně Evropy, iPhony stále nabízejí klasický slot pro nanoSIM, což mírně omezuje dostupný prostor uvnitř telefonu.
Samotná kapacita baterie ale není jediným faktorem ovlivňujícím výdrž. Podle dřívějších informací by měl iPhone 18 Pro využívat nový čip Apple A20 Pro vyráběný moderním 2nm výrobním procesem. Právě vyšší energetická efektivita procesoru může přinést větší rozdíl než samotné navýšení kapacity baterie. V kombinaci s větším akumulátorem u modelu Pro Max by se tak mohlo jednat o jeden z nejdéle fungujících iPhonů v historii. Podle dosavadních úniků mají modely iPhone 18 Pro nabídnout také menší Dynamic Island, hlavní fotoaparát s variabilní clonou nebo nový modem C2, který by měl být mimo Spojené státy standardní součástí zařízení. Apple by měl novou řadu představit letos v září společně s dlouho očekávaným skládacím iPhonem Ultra.