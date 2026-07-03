Unikly fotky baterie iPhone 18 Pro Max

Je tomu sice teprve pár hodin, co se na světlo světa dostaly informace o obří kapacitě baterie iPhone 18 Pro Max, a už tu máme další zajímavost spojenou s tímto tématem. Na internet totiž unikly nyní i fotky těchto baterií, které ukazují jejich přesný tvar a navíc rozdíly mezi eSIM verzí a tou, která bude i nadále spoléhat na fyzickou SIM. Zdá se tedy, že minimálně letos ještě Apple zcela na eSIM-only řešení nepřejde, což je na jednu stranu docela škoda vzhledem k tomu, že verze bez slotu na SIM disponuje mírně vyšší kapacitou baterie a tedy i delší výdrží. Na to, jak baterka pro iPhone 18 Pro Max vypadá, se můžete podívat v galerii níže,
Fotogalerie
Jak můžete sami vidět, Apple má opět vsadit na kovový obal, který pomáhá s chlazením baterie, respektive pak s lepším odvodem tepla a tedy s tím, aby se telefon například při nabíjení méně zahříval. Jinak ale baterie ničím příliš zajímavá není – tedy až na její kapacitu, díky které by se stal iPhone 18 Pro Max modelem se suverénně nejvyšší kapacitou baterie v historii Apple. Zda se tak stane či nikoliv ale samozřejmě ukáže až čas – konkrétně pak září, kdy se mají novinky světu odhalit. Snad se tedy poměrně velkolepé předpovědi naplní a iPhone 18 Pro posune úroveň jablečných telefonů o pořádný kus vpřed.