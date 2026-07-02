Temu našlo způsob, jak obejít nové clo. Levné nákupy z Číny nekončí, jen se mění

Evropská unie od 1. července spustila jednu z největších změn pro online nakupování za poslední roky. Cílem nových pravidel bylo omezit příliv extrémně levných zásilek z čínských tržišť, jako jsou Temu, Shein nebo AliExpress. První dny ale ukazují, že asijské platformy se novým podmínkám přizpůsobily velmi rychle. Místo výrazného zdražení totiž začínají stále více využívat evropské sklady. Díky nim se část objednávek k zákazníkům dostává jako běžná zásilka z Evropské unie, nikoliv jako přímý dovoz z Číny. Pro zákazníky to znamená, že levné nákupy zdaleka nekončí. Jen se mění způsob, jakým se k nim zboží dostane.
Evropská unie chtěla zastavit příval levných balíčků
Nové opatření vzniklo jako reakce na rekordní množství drobných zásilek přicházejících především z Číny. Podle Evropské komise dorazilo do zemí EU během loňského roku přibližně 5,8 miliardy balíčků s hodnotou do 150 eur. Ještě v roce 2022 jich přitom bylo zhruba 1,4 miliardy. Právě tak obrovský nárůst levných zásilek podle evropských úřadů vytváří nerovné podmínky pro evropské obchodníky. Ti musí dodržovat přísnější pravidla, platit daně, řešit reklamace, splňovat bezpečnostní normy a často také nést výrazně vyšší provozní náklady. Část zboží z asijských tržišť navíc dlouhodobě budí kontroverze kvůli podezření na padělky, chybějící certifikace nebo výrobky, které nesplňují evropské standardy. Nové clo proto nemá být jen způsobem, jak vybrat více peněz. Hlavním cílem je zpomalit příliv extrémně levného zboží a vytvořit férovější prostředí pro evropské prodejce.
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Největší změnu pocítí zákazníci, kteří objednávají více různých druhů zboží přímo z Číny. Nový poplatek se totiž nemá počítat pouze za celý balík, ale za každý druh zboží zvlášť. Pokud si tedy někdo objedná například tričko, kryt na telefon a bezdrátová sluchátka, poplatek se započítá třikrát. Ke clu se navíc připočítává také DPH. Výsledkem je, že u levných objednávek může konečná cena narůst o desítky procent a v některých případech dokonce více než dvojnásobně. Právě malé objednávky za pár desítek nebo stovek korun tak mohou být novými pravidly zasaženy nejvíce. U dražšího nákupu se pevný poplatek v celkové ceně rozmělní, ale u drobností může tvořit zásadní část konečné částky.
Pro mnoho lidí může být nepříjemným překvapením i způsob výběru těchto poplatků. Nemusí se totiž vždy objevit přímo při objednávce v košíku. V praxi se může stát, že zákazník na e-shopu zaplatí původní cenu, ale doplatek po něm bude chtít až přepravce před doručením nebo při samotném předání zásilky. Rozhodující navíc není pouze datum objednávky, ale také okamžik, kdy zásilka projde celním řízením. Pokud si tedy zákazník objednal zboží ještě před začátkem července, ale balíček dorazil na celnici až po spuštění nových pravidel, může se novému poplatku stejně nevyhnout.
Temu našlo cestu přes evropské sklady
Právě zde přichází strategie, na kterou se čínské platformy připravovaly už několik měsíců. Temu začalo stále častěji nabízet produkty, které nejsou odesílány přímo z Číny, ale z evropských logistických center. Zákazník tak místo několik týdnů čekající zásilky z Asie dostává balík například z Německa, Francie, Nizozemska, Španělska nebo Itálie. Na první pohled se může zdát, že jde hlavně o rychlejší dopravu. Ve skutečnosti je ale rozdíl mnohem zásadnější. Jakmile se zboží už nachází na území Evropské unie, nepřichází k zákazníkovi jako dovoz ze třetí země. Neprochází tedy stejným celním procesem jako balík letící přímo z Číny a zákazník obvykle neřeší dodatečné doplatky při doručení. To ovšem neznamená, že clo úplně zmizelo. Náklady spojené s dovozem se pouze přesunou jinam. Místo toho, aby je zákazník viděl jako samostatný poplatek u přepravce, mohou být už zahrnuté přímo v ceně zboží.
Důležité je také rozlišovat mezi tím, odkud je zboží odesláno, a kde bylo skutečně vyrobeno. Informace o evropském skladu neznamená, že jde o evropský výrobek. Znamená pouze to, že daný produkt už byl do Evropské unie dovezen dříve a nyní leží v některém z místních skladů. Pro zákazníka je však tento rozdíl v praxi zásadní. Objednávka z evropského skladu bývá rychlejší, bez dodatečného celního řízení na straně příjemce a bez nepříjemného překvapení při doručení. Právě proto mohou lidé začít podobné nabídky cíleně vyhledávat.
Řada uživatelů si už všimla, že u stále většího množství produktů na Temu svítí informace o odeslání z evropského skladu. Některé objednávky navíc slibují doručení během dvou pracovních dnů, což bylo ještě donedávna u čínských tržišť prakticky nemyslitelné. Právě evropské sklady se pravděpodobně stanou hlavní zbraní Temu proti novým pravidlům Evropské unie. Pokud bude většina objednávek expedována přímo z Evropy, dopad nového cla na zákazníky bude výrazně menší, než se původně očekávalo.
Evropské úřady budou taktiku platforem sledovat
To ale neznamená, že mají čínské platformy vyhráno. Celníci nechtějí sledovat pouze jednotlivé balíčky, ale také obchodní taktiky velkých platforem. Evropské úřady budou zjišťovat, zda nové logistické modely odpovídají pravidlům, nebo zda nejde jen o způsob, jak se novým poplatkům vyhnout. Lze proto očekávat, že současná pravidla nemusí být konečná. Pokud se ukáže, že evropské sklady pouze oslabují účinek nového opatření, může Evropská unie přijít s dalšími úpravami. Boj s levnými čínskými tržišti tak pravděpodobně nekončí, ale teprve začíná.
Přestože nové clo mělo výrazně omezit výhodnost nákupů na Temu, Shein nebo AliExpressu, první vývoj naznačuje, že realita bude složitější. Čínské platformy investují do evropských skladů, zrychlují logistiku a snaží se většinu dodatečných nákladů skrýt přímo do cen zboží. Pro běžného zákazníka to znamená jediné. Pokud bude vybírat produkty odesílané z evropských skladů, nemusí změnu téměř pocítit. Naopak lidé objednávající přímo z Číny mohou u levnějších nákupů nově zaplatit výrazně více než doposud. Evropská unie tak sice udělala první krok, který má levné zásilky z Číny omezit, ale Temu a další platformy ukazují, že se dokážou přizpůsobit velmi rychle. Levné nákupy proto nekončí. Jen se přesouvají blíž k evropskému zákazníkovi.
To není žádná nová taktika, ale Temu tohle nabízí několik let a díky tomu se stal tak populárním. Stejně to dělá Alík i Shein. Díky tomu zvládají doručit balíčky i do týdne.
Ten plk s reakcí na nová cla dnes napsaly Novinky.cz a vy to po nich tupě kopírujete.