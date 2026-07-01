Češi mají novou zbraň proti dešti. Oblíbená aplikace Meteocentrum konečně dorazila na iPhone

Pokud patříte mezi uživatele iPhonu a při plánování výletů, sportu nebo třeba jen cesty do práce pravidelně kontrolujete počasí, máme pro vás dobrou zprávu. Oblíbená česká meteorologická služba Meteocentrum totiž konečně vydala svou moderní aplikaci také pro iOS. Ta slibuje něco, co zatím většina konkurenčních aplikací nabídnout neumí – předpověď deště doslova na minuty.
Hlavním tahákem nové aplikace je minutová předpověď srážek na nejbližší hodinu. Místo obecných hlášek typu „místy přeháňky“ vám dokáže říct, kdy přesně začne ve vaší lokalitě pršet, jak intenzivní déšť bude a kdy naopak skončí. To se může hodit třeba při venčení psa, běhání, jízdě na kole nebo plánování grilování. Právě krátkodobá předpověď je totiž oblast, ve které mají běžné aplikace často největší rezervy.
Za přesnějšími výsledky podle vývojářů nestojí jen klasické meteorologické modely. Meteocentrum kombinuje vlastní výpočty, strojové učení a průběžné vyhodnocování historických dat s aktuální situací. Systém navíc zohledňuje i členitost terénu, údolí, kopce nebo zástavbu, díky čemuž dokáže lépe odhadnout, jak se počasí projeví přímo ve vaší lokalitě. Aktualizace probíhají každých deset minut a předpovědi jsou vytvářeny v rozlišení na desítky metrů.
Tím ale možnosti aplikace zdaleka nekončí. K dispozici je také hodinová předpověď na sedm dní dopředu, srážkový radar s animací vývoje počasí, upozornění na blížící se déšť nebo výstrahy před nebezpečnými meteorologickými jevy. Samozřejmostí je podpora lokalit nejen v Česku, ale prakticky kdekoliv na světě, takže aplikaci využijete i na dovolené.
Zajímavostí je i to, že aplikace už stihla zaznamenat úspěch na Androidu, kde si ji stáhlo přes 130 tisíc uživatelů. Nyní se stejné funkce dostávají i na iPhony a iPady, a to v nativním prostředí iOS. Základní verze je dostupná zdarma, zatímco zájemci o nejvyšší přesnost založenou na kombinaci více meteorologických modelů pomocí AI si mohou předplatit prémiové funkce.
Konkurence mezi aplikacemi pro předpověď počasí je sice obrovská, ale právě minutová předpověď srážek může být důvodem, proč dá řada českých uživatelů šanci domácím vývojářům místo zavedených zahraničních služeb. A pokud jejich sliby o přesnosti odpovídají realitě, může jít o jednu z nejzajímavějších nových aplikací letošního roku pro iPhone.