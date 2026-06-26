Vylepšené Počasí v iOS 27 je tu. Apple sice vynechal umělou inteligenci, ale zaměřil se na lepší rozhraní

Ačkoliv se letošní aktualizace jablečných systémů nese primárně v duchu umělé inteligence, v nativní aplikaci Počasí pro iOS 27 byste nové AI funkce hledali marně. Apple se zde místo toho zaměřil na praktická vylepšení samotného uživatelského rozhraní, díky kterému jsou nyní veškeré klíčové meteorologické informace o poznání přehlednější a dostupnější na první pohled.
Vše důležité hned na očích
Hned v horní části aplikace se nově nachází speciální sekce s nejdůležitějšími denními přehledy, která vám okamžitě naservíruje ty nejzásadnější informace pro daný den. Zásadní proměnou prošla také sekce aktuálních podmínek. Kromě klasického hodinového přehledu teploty se nyní můžete plynule přepínat do detailního zobrazení srážek nebo větru. Zatímco první možnost ukazuje pravděpodobnost deště hodinu po hodině, druhá varianta nabízí přesný rozpis aktuální rychlosti větru.
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Chytrá předpověď a obří widgety
Tento nový způsob přepínání se navíc velmi chytře propisuje i do dlouhodobého výhledu. Desetidenní předpověď se totiž automaticky přizpůsobí tomu, jaký typ dat máte zrovna zvolený v hodinovém grafu. Můžete tak snadno vidět detailní vývoj srážek nebo větrných podmínek na více než týden dopředu, aniž byste museli zdlouhavě otevírat podrobnější zobrazení. Skvělou zprávou pro milovníky úprav iPhonu je pak podpora zbrusu nového extra velkého formátu pro domovskou obrazovku. Nově si totiž můžete na plochu přidat widget s počasím, který svými obřími rozměry dokáže zabrat úplně celou jednu stránku s aplikacemi.