iPhone 17 vytvoří rekord, na který Apple čekal 15 let. Může za to zásadní změna jeho plánů

Pokud jste si mysleli, že se po loňském představení iPhonu 17 bude historie opakovat a letos opět dorazí jeho přímý nástupce, podle všeho jste na omylu. Apple totiž údajně chystá největší změnu svého harmonogramu uvádění iPhonů za dlouhé roky, která povede k tomu, že základní iPhone 17 zůstane vlajkovým základním modelem rekordně dlouho. A pokud se současné informace potvrdí, překoná rekord, který drží už od roku 2011 legendární iPhone 4.
Nejdéle vládnoucí iPhone v historii
Podle stále častějších zákulisních informací plánuje Apple od roku 2027 rozdělit premiéry svých telefonů do dvou částí. Na podzim by přicházely jen nejvybavenější modely Pro a také první skládací iPhone, zatímco klasický iPhone 18 by se měl představit až na jaře 2027. Právě kvůli tomu by iPhone 17 zůstal hlavním „běžným“ iPhonem přibližně 18 měsíců, tedy zhruba 550 dní.
Dosavadním rekordmanem je iPhone 4, který se prodával jako nejnovější vlajkový model téměř 16 měsíců. Tehdy za to ale mohla změna termínu uvedení nových iPhonů z léta na podzim. Druhé místo drží iPhone 11 Pro, jehož nástupce dorazil později kvůli pandemii covidu. Ani ten se ale na předpokládanou životnost iPhonu 17 nechytá.
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Na novinky ale čekat nebudeme
To však neznamená, že by Apple na rok a půl přestal představovat nové telefony. Právě naopak. Každý podzim by podle současných plánů měly dorazit nové modely Pro a Pro Max společně s dlouho očekávaným skládacím iPhonem. Základní model by se pak přesunul na jarní termín, podobně jako dnes Apple uvádí například iPhone 16e.Pro zákazníky by to znamenalo výrazně přehlednější rozdělení nabídky a zároveň více prostoru pro jednotlivé modely. Apple by navíc nemusel během jednoho podzimního keynote představovat hned několik zásadních novinek najednou.
Pokud se tedy současné informace potvrdí, iPhone 17 se zapíše do historie nejen svými funkcemi, ale také tím, že se stane nejdéle prodávaným standardním vlajkovým iPhonem, jaký kdy Apple nabízel. A vzhledem k tomu, že změna harmonogramu dává z obchodního hlediska poměrně velký smysl, je dost možné, že právě takto bude Apple své telefony uvádět i v dalších letech.