Xbox zdražuje! Microsoft výrazně zvyšuje ceny konzolí po celém světě

Poté, co dnes Apple poměrně výrazně zvedl ceny řady svých produktů, přichází další nepříjemná zpráva ze stejného soudku. Konkrétně Microsoft oznámil velmi nepříjemnou zprávu pro všechny fanoušky Xboxu, kteří se chystali v dohledné době tuto konzoli pořídit. Po předchozích zdraženích z minulého roku totiž přichází další vlna navyšování cen, která tentokrát zasáhne prakticky celý svět. Nové doporučené ceny začnou platit od 1. srpna a v některých případech půjde o navýšení o stovky dolarů.
Podle Microsoftu stojí za tímto krokem především dramatický růst cen paměťových čipů a úložišť, které jsou v posledních měsících pod obrovským tlakem kvůli prudce rostoucí poptávce ze strany výrobců AI serverů a datových center. Právě stejný důvod dnes přiměl ke zdražení i Apple, který zvýšil ceny vybraných MacBooků, iPadů a produktů pro chytrou domácnost. Zdá se tak, že se celý technologický průmysl dostává do situace, kdy už výrobci další růst nákladů jednoduše nedokážou absorbovat.
Fotogalerie
O stovky dolarů více
Nejlevnější Xbox Series S s kapacitou 512 GB zdraží o 100 dolarů, zatímco modely s 1TB úložištěm podraží dokonce o 150 dolarů. Microsoft zároveň potvrdil, že ukončí prodej dosavadní 2TB varianty Series X. Firma zároveň připravuje nové možnosti financování nákupu a chce více podporovat i prodej repasovaných konzolí, aby zůstala platforma dostupnější i přes rostoucí ceny.
Konkrétně konzole zdražují takto:
- Xbox Series S 512GB: $399 > $499
- Xbox Series S 1TB: $449 > $599
- Xbox Series X 1TB: $649 > $800
- Xbox Series X 1TB Digital: $599 > $750
Načasování přitom není úplně náhodné. Zdražení přichází jen několik měsíců před vydáním dlouho očekávaného GTA VI, které má být jedním z největších taháků letošního roku. Pokud jste tedy nákup Xboxu odkládali právě kvůli této hře, možná nastal poslední vhodný okamžik sáhnout po konzoli ještě za současné ceny. Od srpna totiž bude vstupenka do světa Xboxu opět o pořádný kus dražší.