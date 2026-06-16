Bizarní plán Microsoftu odhalen. Xbox chce prodávat hry na splátky

Poslední měsíce nejsou pro herní průmysl zrovna jednoduché. Ceny her rostou, zdražují konzole a stále více hráčů řeší, zda si mohou dovolit utratit jednorázově několik tisíc korun za nový hardware nebo desítky eur za každou novou hru. A jak se zdá, této skutečnosti si jsou velmi dobře vědomi i v Microsoftu. V kódu služeb Xboxu se totiž byly objeveny odkazy naznačující, že firma testuje vlastní systém nákupů na splátky přímo v rámci svého ekosystému. Jinými slovy, hry bychom si tak mohli koupit na splátky stejně jako elektroniku či cokoliv jiného.
Informace pochází od vývojářů projektu Better xCloud, kteří dlouhodobě sledují změny v backendu cloudových služeb Xboxu. Právě tam objevili texty odkazující na novou platební možnost s názvem „Buy what you love and pay later“, tedy volně přeloženo „Kupte si, co máte rádi, a zaplaťte později“.
Součástí nalezených textů jsou i konkrétní zmínky o službách PayPal a Klarna. Zatímco PayPal by měl umožnit rozložení plateb až do 24 měsíců, Klarna má nabídnout několik bezúročných splátek rozložených v čase. Microsoft sice zatím nic oficiálně nepotvrdil, ale samotná existence těchto textů naznačuje, že firma podobný systém minimálně testuje.
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Nejde jen o hry
Nejzajímavější otázkou samozřejmě je, čeho přesně by se nový systém týkal. Samotný únik to sice jednoznačně neprozrazuje, spekuluje se však, že by mohl fungovat napříč celým Microsoft Storem a Xbox Storem. To by znamenalo možnost rozložit si do splátek nejen nákup her, ale také konzolí Xbox Series X, Xbox Series S, příslušenství nebo budoucích zařízení. Ve hře je dokonce i možnost financování předplatného Game Pass či připravovaného handheldu Project Helix, o kterém se v poslední době čím dál častěji mluví.
Zajímavé je pak to, že Microsoft podobný koncept už v minulosti vyzkoušel. Někteří hráči si možná ještě vzpomenou na program Xbox All Access, který umožňoval pořídit si konzoli Xbox Series X nebo Series S na splátky společně s předplatným Game Pass Ultimate. Hráč tak neplatil vysokou částku najednou, ale každý měsíc menší paušál, ve kterém bylo zahrnuto jak samotné zařízení, tak přístup ke stovkám her. Program měl sice v některých zemích poměrně slušný úspěch, ale nikdy se nerozšířil do všech regionů světa, až jej nakonec Microsoft utnul. Nový systém by však mohl být mnohem univerzálnější a flexibilnější. Místo speciálního programu by se jednoduše stal běžnou součástí nákupního procesu.
Ačkoliv zní možnost nákupu her na splátky docela zajímavě, je třeba jedním dechem dodat, že zatím nejde o oficiálně oznámenou funkci. Veškeré informace vycházejí z dataminingu a interních textů nalezených v systému. Microsoft tedy samozřejmě může novinku kdykoliv upravit, odložit nebo úplně zrušit.
Pokud se však současné informace potvrdí, mohlo by jít o jednu z nejzajímavějších změn v fungování Xbox Store za poslední roky. A v době, kdy ceny her i hardwaru neustále rostou, by podobná možnost mohla oslovit podstatně více hráčů, než se na první pohled zdá. Navíc co si budeme povídat, třeba pro děti by mohlo být pořízené hry na splátky za nižší měsíční platbu, která se vleze do kapesného, docela vítaná možnost.