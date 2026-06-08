Xbox představil výroční limitovanou edici konzole a ovladače! Fanoušci z ní šílí

Společnost Xbox letos slaví 25 let své existence a při této příležitosti si pro fanoušky připravila velmi povedené překvapení. Před pár hodinami totiž odhalila speciální výroční edici konzole Xbox Series X a bezdrátového ovladače, které vzdávají hold úplně prvnímu Xboxu z roku 2001. A pokud patříte mezi hráče, kteří si pamatují legendární zeleno-černé logo či ikonický ovladač Duke, je dost možné, že vás novinka okamžitě chytne za srdce.
Hlavní hvězdou celé kolekce je limitovaná konzole Xbox Series X. Ta vůbec poprvé přináší průsvitné provedení šasi, které je inspirované původním Xboxem a jeho typickou zelenou barvou označovanou jako OG Green. Konzole si samozřejmě zachovává veškerý výkon klasického Xboxu Series X včetně 1TB úložiště, avšak díky speciálnímu designu působí mnohem exkluzivněji. Po zapnutí navíc ožije ikonické zelené „X“, které odkazuje na původní startovací animaci prvního Xboxu.
Microsoft si dal záležet i na drobných detailech. Na přední straně nechybí speciální logo 25. výročí Xboxu a po celé konzoli jsou rozesety různé designové odkazy na historii značky. Tvůrci navíc lákají i na několik skrytých překvapení, která mají fanoušci objevit až při bližším zkoumání.
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Vedle konzole dorazí také speciální ovladač Xbox Wireless Controller. Ten rovněž vsází na průsvitnou zelenou konstrukci a snaží se připomenout všechny důležité milníky historie Xboxu. Nechybí původní barevné rozložení tlačítek ABXY ani odkazy na legendární ovladač Duke. Zajímavostí jsou například horní tlačítka inspirovaná někdejšími černými a bílými tlačítky z původního gamepadu. Zadní část ovladače i kryt baterie jsou navíc zcela průhledné, díky čemuž odhalují vnitřní konstrukci a klasické logo Xboxu.
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Limitovaná výroční kolekce zamíří na vybrané trhy letos v listopadu. Ovladač bude možné koupit i samostatně, zatímco informace o ceně a spuštění předobjednávek Microsoft oznámí později. Už nyní je ale jasné, že půjde o jeden z nejzajímavějších sběratelských kousků, které Xbox v posledních letech představil. Pro dlouholeté fanoušky značky totiž nejde jen o další konzoli a ovladač, ale také o velmi povedenou připomínku doby, kdy herní cesta Xboxu teprve začínala.