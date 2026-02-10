Xbox Magnus: Vše, co potřebujete vědět o nové generaci herní konzole od Microsoftu

Microsoft v posledních letech dává čím dál jasněji najevo, že budoucnost Xboxu nevnímá jen jako další „krabici pod televizi“, ale spíš jako širší platformu, která propojuje konzole, PC, handheldy i cloud. A právě chystaný Xbox nové generace, interně označovaný jako Xbox Gen-10 a často spojovaný se jménem Magnus, má být dosud nejodvážnějším krokem tímto směrem. Podle dostupných informací totiž nepůjde o klasickou konzoli v tradičním slova smyslu, ale o zařízení postavené na základech Windows 11, které bude fungovat jako herní PC s konzolově jednoduchým rozhraním. Co to v praxi znamená, kdy se zařízení očekává a jak může změnit podobu hraní?
Xbox Magnus jako Windows 11 herní PC v těle konzole
Základní myšlenka nové generace Xboxu je diametrálně odlišná od toho, jak vlastně v současnosti herní konzole chápeme. Microsoft chce totiž postavit konzoli jako plnohodnotný herní počítač s Windows 11, který ale na první pohled i při běžném používání působí jako klasický Xbox. Po zapnutí se tedy uživatel opět dostane do prostředí optimalizovaného pro televizi a ovladač, tedy do jakéhosi „konzolového režimu“ nad Windows. Jinými slovy, na první pohled by nemělo být úplně patrné, že zapínáte vlastně herní PC a nikoliv konzoli, jelikož prostředí by mělo být velmi blízké tomu, co známe právě z dosavadních Xboxů.
Zároveň ale údajně nebude problém z tohoto rozhraní vystoupit a přepnout se do plné verzeWindows 11, což otevírá dveře věcem, které dnes od konzole spíš nečekáme. Nový Xbox by totiž měl díky tomu fungovat vlastně jako klasický počítač, což by na něm mělo umožnit například práci s videem, hudební produkci či programování. V tomto směru se tedy koncept blíží tomu, co nabízí Steam Deck se svým desktopovým Linux režimem, jen v mnohem větším měřítku. Pro youtubery a tak podobně by se pak mohlo jednat o velmi zajímavé zjednodušení jejich práce, jelikož by teoreticky mohli to, co by na Xboxu při hraní zaznamenali, rovnou na stejném „železe“ sestříhat.
Čip Magnus a spolupráce Microsoftu s AMD
Srdcem nové generace Xboxu má být speciálně navržené SoC od AMD s kódovým označením Magnus. Vývoj tohoto čipu už dokonce potvrdila přímo šéfka AMD Lisa Su, která uvedla, že práce probíhají dobře a cílí na uvedení zařízení v roce 2027.
Rok 2027 je však třeba brát s rezervou. V kuloárech se totiž šušká, že někteří lidé z Microsoftu byli tímto časovým rámcem údajně překvapeni, jelikož se interně mluví o tom, že klíčovou brzdou nemusí být hardware, ale spíš doladění Windows 11 tak, aby v konzolovém režimu působil skutečně bezchybně a „hotově“. Rok 2027 je tak spíš optimistický scénář, i když stále reálný. Tedy, pokud šéfka AMD neví něco, s čím v Microsoftu počítají jen ti nejvyšší z nejvyšších.
Že Microsoft s AMD počítá i do budoucna je nicméně hotová věc. Prezidentka Xboxu Sarah Bond totiž nedávno potvrdila víceleté partnerství s AMD, které se netýká jen samotného čipu, ale také dlouhodobé podpory zpětné kompatibility.
Zpětná kompatibilita bez kompromisů a mnoho navíc!
Právě zpětná kompatibilita má být přitom jedním z nejsilnějších taháků Xboxu Magnus. Ta má být totiž k dispozici v plné verzi, díky čemuž bychom si měli měli bez problémů zahrát hry z:
- původního Xboxu
- Xbox 360
- Xbox One
- Xbox Series X|S
A co je za mě osobně ještě daleko zajímavější, jelikož jde v základu o Windows 11 PC, přidává se k tomu i možnost spouštět běžné PC hry. Jinými slovy, knihovna hráče se prakticky okamžitě rozšiřuje o obrovské množství titulů bez nutnosti cokoliv znovu kupovat. Ostatně, Microsoft už dnes naznačuje, že budoucnost není uzavřený ekosystém. Xbox Magnus by měl podporovat:
- Xbox Store
- Steam
- Epic Games Store
Hráč si tedy bude moci vybrat, kde hru koupí, podobně jako na PC. Pro Microsoft je to součást širší strategie „Xbox Everywhere“, jejímž cílem je dostat Xbox služby na co nejvíc zařízení. Vedlejším produktem této novinky, který je však dle mého též extrémně důležitý, je pak vlastně to, že tímto krokem Microsoft zařízne exkluzivity, které byly v minulosti dostupné jen v režimu PC + PS. Protože třeba takové Last of Us coby konzolová exkluzivita Playstationu je k dispozici na Steamu, takže bychom si jí měli moci v PC verzi (tedy v paradoxně kvalitnější verzi než která je k dispozici na Playstationu) zahrát právě na Xboxu v PC režimu.
Xbox Everywhere a zařízení od výrobců třetích stran
Extrémně zajímavou zprávou je i to, že Microsoft nechce stavět jen jednu jedinou konzoli. Naopak údajně počítá s tím, že partneři jako ASUS, Lenovo nebo Razer budou vyrábět vlastní Xboxem certifikovaná zařízení v různých cenových hladinách – tedy de facto další verze next-gen Xboxu, který využití softwarový základ toho, co má Microsoft v plánu,
První náznak této cesty přišel už v podobě projektu Xbox Ally. Do budoucna se navíc mluví i o tom, že Microsoft chystá vlastní first-party handheld, který by měl být z logiky věci technicky zajímavější než řešení Asusu. Výsledkem celé snahy pak má být ekosystém podobný Surface rodině, kde existují prémiová zařízení přímo od Microsoftu a zároveň široká nabídka od partnerů.
Cena a dostupnost
Cena nové generace Xboxu zatím zůstává velkou neznámou. Hraje v tom roli drahý hardware, geopolitická situace i cla. V zákulisí se ale objevují spekulace, že prémiová verze Xboxu Magnus může atakovat hranici kolem 1 000 dolarů.
Současně by však měly existovat levnější alternativy právě díky OEM partnerům. Microsoft navíc plánuje prodloužit podporu Xbox Series S, aby zůstal dostupný vstupní bod do ekosystému. Co se pak týče dostupnosti, hypoteticky bychom se mohli dočkat alespoň vlakové verze z dílny Microsoftu už někdy v příštím roce. Další varianty vyrobené třetí stranou pak dorazí velmi pravděpodobně o něco později.