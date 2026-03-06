Xbox nové generace oficiálně potvrzen! Půjdou na něm hrát hry z konzole i PC

To, o čem se v posledních týdnech čím dál tím intenzivněji šuškalo. se před pár hodinami zčásti stalo realitou. Microsoft stojící za konzolí Xbox totiž oficiálně oznámil nejen to, že je next-gen verze této konzole ve vývoji (a tedy umlčel všechny, kteří tvrdili, že řada Series X/S je finální), ale co je hlavní, potvrdil i spekulace kolem podporovaných her.
S oznámením na svém oficiálním X vyrukovala nová šéfka Xboxu Asha Sharma, která nedávno ve funkci nahradila legendárního Phila Spencera. Ta ve svém krátké příspěvku napsala konkrétně to, že vývoj next-gen verze Xboxu probíhá pod kódovým označením Project Helix, a co je důležitější, počítá se u něj s tím, že nabídne špičkový výkon a podporu her jak z Xboxu, tak z PC. A právě to je ve výsledku dost možná nejzásadnější změna ve světě konzolí od jejich zrodu. Pokud se totiž Xbox další generace povede vytvořit de facto jako hybrida herní konzole a počítače s podporou herních obchodů typu Steam a tak podobně, smažou se tím do značné míry bariéry mezi platformami ve smyslu exkluzivit.
The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J
— Xbox (@Xbox) March 5, 2026
Pokud vás tedy nyní stejně jako mě štve například to, že si The Last of Us na Xboxu nezahrajete, s příchodem next-gen modelu by to již mělo být možné díky možnosti spustit na konzoli počítačovou verzi. Že má Xbox něco takového v plánu se ostatně proslýchalo již řadu měsíců s tím, že na základě této vize mělo dokonce Sony nedávno rozhodnout o tom, že do budoucna končí s porty PS her na PC právě kvůli tomu, aby nešly potenciálně hrát na Xboxu. Je tedy naprosto skvělé, že nyní slyšíme ze strany Microsoftu potvrzení tohoto plánu.
Fotogalerie
Kdy se nové verze Xboxu dočkáme můžeme zatím bohužel jen hádat, protože Microsoft žádný oficiální termín světu nesdělil. Nejčastěji se však spekuluje o roce 2027, byť je možné, že se vše ještě posune například kvůli problémům s vývoje, nedostatkem komponentů typu RAM a tak podobně. Pokud se však vize Microsoftu podaří dotáhnout do zdárného konce a pod našimi televizemi bude za pár let stát mašinka schopná přehrát jak Xbox verze her, tak ty počítačové, troufám si říci, že to PlayStation bude dost bolet a Xbox naopak konečně využije svůj obří potenciál pramenící z Microsoftu za zády. A já se na tyto dny coby letitý fanoušek Xboxu opravdu těším!