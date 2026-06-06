Proč se stále vyplatí koupit PS5 nebo Xbox Series, i když se mluví o nové generaci konzolí

Kdykoliv se začnou objevovat první spekulace o nové generaci konzolí, internet se velmi rychle rozdělí na dva tábory. Jeden tvrdí, že už nemá smysl kupovat současné modely a že je lepší počkat. Druhý naopak argumentuje tím, že čekat na technologické novinky lze prakticky donekonečna. A pokud se nyní začíná čím dál více šuškat o příchodu PlayStationu 6 a nové generace Xboxu, stojí za to se na celou situaci podívat trochu střízlivěji.
Pravdou totiž je, že současná generace konzolí má před sebou s největší pravděpodobností ještě velmi dlouhý život. PlayStation 5 i Xbox Series S/X se začaly prodávat na podzim roku 2020. Letos tak oslaví už šest let na trhu, což může na první pohled působit jako vysoké číslo. Jenže historie ukazuje, že stáří konzole automaticky neznamená konec její relevance.
Stačí se podívat na to, jak dlouho vývojáři podporovali PlayStation 4 a Xbox One. Přestože PlayStation 5 a Xbox Series dorazily už v roce 2020, nové hry vycházely na starší generaci ještě dlouhé roky. Krásným příkladem je série Call of Duty. Zatímco mnoho hráčů očekávalo rychlý přechod pouze na novější hardware, realita byla úplně jiná. Až letos, tedy v roce 2026, má dorazit první Call of Duty určené výhradně pro PlayStation 5 a Xbox Series S/X. Všechny předchozí díly byly dostupné jak pro současnou, tak pro předchozí generaci konzolí.
Důvod je přitom jednoduchý. Vývojáři chtějí prodávat co nejvíce kopií her. Pokud je na trhu stále obrovské množství starších konzolí, nedává ekonomicky příliš smysl odříznout se od milionů potenciálních zákazníků jen kvůli tomu, aby hra běžela na nejnovějším hardwaru. Přesně proto bývá přechod mezi generacemi mnohem pomalejší, než si řada hráčů myslí. A ruku na srdce. Kolik hráčů doma skutečně vlastní špičkový OLED televizor s podporou 4K při 120 Hz, VRR a všemi moderními technologiemi, které dokážou potenciál současných konzolí využít naplno? Jistě, takových nadšenců není málo, ale většina lidí stále hraje na běžných televizorech, kde rozdíly mezi současnou a budoucí generací nemusí být zdaleka tak zásadní, jak naznačují marketingové materiály.
Právě proto si myslím, že pro obrovské množství hráčů dává PlayStation 5 nebo Xbox Series S/X perfektní smysl i dnes. Nabízejí skvělý výkon, obrovskou knihovnu her a bez problémů zvládnou všechny současné i připravované tituly. A i pokud by PlayStation 6 nebo nový Xbox skutečně dorazily už příští rok či rok poté, neznamená to, že by se z dnešních konzolí přes noc stal zastaralý hardware.
Možná je ale vzhledem k jejich stáří zajímavější zamyslet se nad jinou věcí. Namísto nákupu zcela nové konzole může dávat smysl pořídit si ji z druhé ruky. Ceny použitých PlayStationů 5 i Xboxů Series S/X totiž v posledních měsících výrazně klesly a rozdíl oproti novým kusům bývá často velmi zajímavý. Pěkným příkladem je třeba Mobil Pohotovost, která nabízí použité konzole PlayStation 5 i Xbox Series S/X za velmi zajímavé ceny navíc s 12měsíční zárukou. A právě to je kombinace, která může dávat velký smysl. Konzoli pořídíte výrazně levněji, přitom máte jistotu záruky a klidně se může stát, že vám bez problémů vydrží až do chvíle, kdy se skutečně rozhodnete přejít na novou generaci.
Pokud tedy nad koupí konzole přemýšlíte, nenechte se příliš vystrašit prvními spekulacemi o PlayStationu 6 nebo novém Xboxu. Historie ukazuje, že mezi vydáním nové generace a skutečným koncem té předchozí obvykle uplyne řada let. A právě proto zůstávají PlayStation 5 a Xbox Series S/X i v roce 2026 jednou z nejlepších cest, jak si užít moderní hraní bez kompromisů.