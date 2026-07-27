Apple možná našel způsob, jak udržet výrobní cenu iPhone 18 Pro Max na uzdě

Rostoucí náklady na paměťové čipy a další klíčové komponenty staví technologické giganty před složité rozhodování. Společnost Apple se proto snaží vykompenzovat zdražování jiných součástek nekompromisním tlakem na své hlavní dodavatele displejů. Podle nejnovějších zpráv z jihokorejského deníku The Elec požaduje kalifornský výrobce výrazné zlevnění OLED panelů pro chystané vlajkové modely iPhone 18 Pro Max.
Drastické zlevnění i přes vyšší kvalitu
Zatímco ceny OLED panelů pro iPhony postupně klesají s každou novou generací, letošní požadovaný skok je neobvykle výrazný. Apple původně navrhl cenu okolo sedmdesáti dolarů za kus, nicméně podle odhadů analytiků by finální částka pro Samsung Display a LG Display mohla klesnout až na 66,50 dolaru za panel. To představuje zhruba dvacetiprocentní pokles oproti cenám, které Apple platil za displeje pro loňský iPhone 17 Pro Max.
Tento dramatický pokles ceny je o to překvapivější, že výroba nových displejů bude naopak technicky náročnější. iPhone 18 Pro Max má totiž využívat nejnovější generaci materiálů M16 od Samsungu, která přináší vyšší světelnou účinnost, delší životnost a věrnější podání barev. Apple se však snaží ušetřit kde se dá, protože rostoucí ceny paměťových modulů drtí celý trh se smartphony.
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Rozdělení výroby a očekávané ceny
Podle průzkumu trhu společnosti UBI Research si zakázky na výrobu displejů pro celou řadu iPhone 18 opět rozdělí jihokorejští rivalové. Samsung Display má dodat přibližně 46 milionů panelů, přičemž většinu vyrobí právě pro modely Pro a Pro Max. LG Display zajistí dodávku zhruba 41 milionů kusů se zaměřením na stejné prémiové modely.
Ačkoliv Apple tvrdě vyjednává o cenách jednotlivých dílů, koncoví zákazníci se přesto musí připravit na zdražení. Zářijové představení iPhonu 18 Pro a Pro Max má podle analytiků přinést cenovky začínající na 1299, respektive 1399 dolarech, což je o dvě stě dolarů více než u předchozí generace. Hlavní vinu na tomto nárůstu nesou právě extrémně drahé paměťové čipy.