Tento skrytý trik na iPhonu mi zásadně usnadnil psaní jednou rukou. Naučte si jej i vy

Stačí nést tašku s nákupem, držet se ve voze hromadné dopravy nebo si cestou vypít kávu a z obyčejného napsání zprávy se rázem stává malý test obratnosti. Dosáhnout palcem na písmena u protějšího okraje displeje totiž není pohodlné, zvlášť pokud používáte některý z větších iPhonů. iOS naštěstí nabízí jednoduché řešení v podobě klávesnice pro jednu ruku.
Po aktivaci se celá klávesnice mírně zmenší a přisune k levému nebo pravému okraji obrazovky. Všechna písmena tak zůstanou v pohodlném dosahu palce, aniž byste museli iPhone neustále posouvat v dlani a riskovat jeho pád. Funkce pracuje se standardní klávesnicí od Applu a využít ji můžete prakticky kdekoliv – ve Zprávách, Mailu, Safari i aplikacích třetích stran.
Jak klávesnici přesunout během psaní
Nejrychleji lze režim aktivovat přímo ve chvíli, kdy jej potřebujete:
- Otevřete libovolnou aplikaci a klepněte do textového pole, aby se zobrazila klávesnice.
- Podržte prst na tlačítku se symbolem zeměkoule nebo smajlíku v levém dolním rohu.
- Ve spodní části otevřené nabídky uvidíte tři miniatury klávesnice.
- Klepnutím na levou nebo pravou variantu přisuňte klávesnici k požadovanému okraji.
Volba strany by měla odpovídat ruce, ve které telefon držíte. Pokud tedy píšete pravým palcem, vyberte rozložení zarovnané doprava. Vedle klávesnice zůstane prázdný prostor se šipkou. Klepnutím na ni kdykoliv obnovíte běžné rozložení přes celou šířku displeje.
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Trvalé nastavení najdete také v systému
Jestliže píšete jednou rukou pravidelně, nemusíte režim zapínat pokaždé zvlášť. Otevřete Nastavení, pokračujte do nabídky Obecné, zvolte Klávesnice a poté Klávesnice pro jednu ruku. Zde vyberte levou či pravou stranu, případně funkci vypněte.
Osobně tento režim považuji za nejužitečnější při krátkých odpovědích za chůze nebo během cestování. Klávesy jsou sice o něco menší, takže při psaní delšího textu nemusí být zmenšené rozložení ideální, palec však nemusí cestovat přes celý displej. Výrazně se tím také omezuje nepříjemné přehmatávání telefonu v dlani.
Jde přesně o ten druh systémové funkce, kterou můžete celé roky přehlížet, protože ji Apple nikde výrazně nepropaguje. Jakmile ale začnete používat větší iPhone jednou rukou, dokáže tento drobný trik ušetřit překvapivě mnoho nepohodlí.