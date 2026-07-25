Budí vás ráno iPhone? Po změně tohoto nastavení se vám možná bude vstávat příjemněji

Odložení budíku patří mezi funkce, které většina lidí používá téměř každé ráno. Ne každému ale vyhovuje stejný časový interval – někdo potřebuje jen minutku navíc, jiný si raději dopřeje delší probouzení. Pokud používáte iPhone s aktuální verzí iOS, můžete si délku odložení budíku snadno přizpůsobit podle svých potřeb.
Interval lze nastavit v rozmezí od jedné do patnácti minut, přičemž nastavení je možné zvolit samostatně pro každý budík. Můžete si tak vytvořit jiný režim pro pracovní dny a jiný například na víkendy.
Jak změnit délku odložení budíku
Postup je velmi jednoduchý:
- Otevřete aplikaci Hodiny.
- Přejděte na kartu Budík.
- Vyberte existující budík nebo vytvořte nový klepnutím na tlačítko +.
- Zkontrolujte, že je zapnutá možnost Odložit.
- Klepněte na položku Doba odložení.
- Vyberte požadovaný interval od 1 do 15 minut.
- Změnu potvrďte klepnutím na tlačítko pro uložení.
- Každý budík může mít jiné nastavení
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Praktickou výhodou je, že délka odložení se ukládá ke konkrétnímu budíku. Není tedy problém nastavit si například dvouminutové odložení pro pracovní rána, kdy nechcete zaspávat, a desetiminutové pro víkendy nebo dny volna.
Přestože jde o poměrně nenápadnou možnost, může výrazně zpříjemnit každodenní používání iPhonu. Díky možnosti přizpůsobit si délku odložení vlastním návykům už nejste odkázáni na jediný pevně daný interval a ranní vstávání si můžete nastavit přesně podle sebe.