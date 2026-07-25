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Budí vás ráno iPhone? Po změně tohoto nastavení se vám možná bude vstávat příjemněji

Vše o Apple
A. TomanováAmaya Tomanová
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Odložení budíku patří mezi funkce, které většina lidí používá téměř každé ráno. Ne každému ale vyhovuje stejný časový interval – někdo potřebuje jen minutku navíc, jiný si raději dopřeje delší probouzení. Pokud používáte iPhone s aktuální verzí iOS, můžete si délku odložení budíku snadno přizpůsobit podle svých potřeb.

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Interval lze nastavit v rozmezí od jedné do patnácti minut, přičemž nastavení je možné zvolit samostatně pro každý budík. Můžete si tak vytvořit jiný režim pro pracovní dny a jiný například na víkendy.

Jak změnit délku odložení budíku

Postup je velmi jednoduchý:

  • Otevřete aplikaci Hodiny.
  • Přejděte na kartu Budík.
  • Vyberte existující budík nebo vytvořte nový klepnutím na tlačítko +.
  • Zkontrolujte, že je zapnutá možnost Odložit.
  • Klepněte na položku Doba odložení.
  • Vyberte požadovaný interval od 1 do 15 minut.
  • Změnu potvrďte klepnutím na tlačítko pro uložení.
  • Každý budík může mít jiné nastavení
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Praktickou výhodou je, že délka odložení se ukládá ke konkrétnímu budíku. Není tedy problém nastavit si například dvouminutové odložení pro pracovní rána, kdy nechcete zaspávat, a desetiminutové pro víkendy nebo dny volna.

Přestože jde o poměrně nenápadnou možnost, může výrazně zpříjemnit každodenní používání iPhonu. Díky možnosti přizpůsobit si délku odložení vlastním návykům už nejste odkázáni na jediný pevně daný interval a ranní vstávání si můžete nastavit přesně podle sebe.

Zdroj
Diskuze
iPhone

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