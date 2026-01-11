Zavřít reklamu

Tipy a triky ve Zpřístupnění na iPhonu, které se hodí každému

iPhone
Amaya Tomanová
Přizpůsobení na úrovni aplikací

Chcete, aby se každá aplikace chovala podle vašich pravidel? V operačním systému iOS lze pro jednotlivé aplikace nastavit vlastní zobrazovací a interakční parametry. Najdete to v Nastavení → Zpřístupnění → Nastavení na úrovni aplikací. Můžete tu například určit, zda se mají v konkrétní aplikaci automaticky přehrávat animované obrázky, nebo aktivovat volby, týkající se zobrazování textu. Díky tomu si přizpůsobíte vzhled i chování aplikací přesně podle sebe – a nemusíte dělat kompromisy.

Živá řeč a oblíbené fráze

Funkce Živá řeč v iOS umožňuje napsaný text okamžitě převést na mluvené slovo. Pokud ji chcete používat co nejrychleji, nastavte si Oblíbené fráze – tedy seznam vět, které používáte nejčastěji. Po trojitém stisku bočního tlačítka je iPhone okamžitě přečte nahlas. Cesta k této funkci vede přes Nastavení → Zpřístupnění → Živá řeč → Oblíbené fráze, kde si můžete texty jednoduše uložit. Hodí se to nejen při telefonování nebo FaceTime hovorech, ale i při osobní komunikaci.

Rozpoznání zvuku

Máte doma malé dítě, domácího mazlíčka nebo se chcete ujistit, že uslyšíte požární hlásič i bez přímého dohledu? Funkce Rozpoznání zvuku dokáže iPhone upozornit na konkrétní zvuky, jako je pláč dítěte, štěkot psa, zvonek u dveří nebo siréna. Aktivujete ji v Nastavení → Zpřístupnění → Sluch → Rozpoznání zvuku. Poté si jen vyberete zvuky, na které chcete dostávat upozornění. iPhone vás na ně upozorní notifikací, takže vám neuniknou ani v hlučném prostředí nebo když máte nasazená sluchátka.

Deaktivace automatického přehrávání animací

Pro klidnější a méně rušivé procházení webu nebo čtení zpráv můžete v iOS vypnout automatické přehrávání animovaných obrázků. Tato volba se hodí nejen pro ty, kteří preferují statický obsah, ale i pro uživatele šetřící baterii. Stačí jít do Nastavení → Zpřístupnění → Pohyb a vypnout možnost Automatické přehrávání animovaných obrázků. Tím si určíte, kdy a kde se animace spustí – a získáte nad obsahem větší kontrolu.

Aktivace Živé řeči

Živá řeč není jen funkce pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí mluvit – skvěle poslouží i v situacích, kdy je hlasová komunikace nepraktická, například v hlučném prostředí. Po zadání textu ho iPhone okamžitě převede na hlasový výstup, a to nejen při hovorech nebo videohovorech, ale i při osobních setkáních. Aktivujete ji přes Nastavení → Zpřístupnění → Živá řeč.

