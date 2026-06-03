iOS 27 – Souhrn všeho důležitého, co se má objevit

Apple představí iOS 27 už za pár dní na vývojářské konferenci WWDC 2026 a ačkoliv se zatím z dosavadních úniků informací tento systém nejeví jako převratný, přeci jen by v něm mělo dorazit pár zajímavých vylepšení, které posunou uživatelský komfort výš než tomu je nyní. Co všechno by tedy měl iOS 27 přinést?
Siri konečně dostane velký restart
Největší novinkou má být bezpochyby kompletně přepracovaná Siri. Apple podle zákulisních informací chystá samostatnou aplikaci Siri připomínající služby typu ChatGPT či Gemini. Asistentka má nově podporovat historii konverzací, plynulejší komunikaci a mnohem hlubší integraci do systému. Zároveň se má přesunout do Dynamic Islandu, odkud bude možné zadávat dotazy bez nutnosti překrývat celou obrazovku. Celá Siri pak má údajně zjednodušeně řečeno běžet na znalostech Gemini, díky čemuž by měla s konkurencí srovnat krok.
Nová Siri by měla zvládat také složitější úkoly napříč aplikacemi a výrazně více spoléhat na umělou inteligenci. Apple si od ní údajně slibuje, že konečně dožene konkurenci, která mu v posledních letech v této oblasti výrazně odskočila.
Velmi zajímavou změnou má být i možnost vybrat si, který AI model bude systém využívat. Vedle ChatGPT by se měla objevit podpora například pro Gemini či Claude. Apple tak podle všeho nechce uživatele uzavírat do vlastního řešení a raději nabídne platformu, která dokáže využívat více AI služeb současně. Zde se nicméně sluší dodat, že ačkoliv se u nové Siri počítá jednak s backgroundem Gemini a jednak s možnostmi propojit jí přímo s Gemini, Claude či jinými chatboty, není zaručeno, že tyto změny přinesou podporu češtiny a potažmo i dalších jazyků, které v současnosti nepodporuje Apple Intelligence.
Nové AI funkce
Apple Intelligence má proniknout prakticky do celého systému. Chystá se pokročilá kontrola gramatiky, stylistické úpravy textu a také schopnost vytvářet automatizace a zkratky pomocí běžného jazyka. Uživatel jednoduše napíše, co chce provést, a systém mu vytvoří odpovídající zkratku.
Výrazného vylepšení se dočká také aplikace Fotky. Apple údajně připravuje nové AI nástroje s názvy typu Extend nebo Reframe. Ty mají umožnit rozšiřování fotografií, změnu kompozice snímků či další úpravy pomocí jednoduchých textových pokynů.
Součástí má být rovněž pokročilejší vyhledávání v galerii a další nástroje založené na Apple Intelligence. Jak úpravy, tak vyhledávání fotek by tedy měly zásadním způsobem zjednodušit, což rozhodně potěší.
Velké změny čekají aplikaci Fotoaparát
Apple údajně přepracuje i samotnou aplikaci Fotoaparát. Nově si má být možné přizpůsobit rozložení ovládacích prvků podle vlastních preferencí. Uživatelé si tak sami rozhodnou, které funkce budou mít po ruce a kde přesně se zobrazí. Konkrétně se v kuloárech šušká o tom, že tyto změny přinese nový expertní režim, do kterého půjde foťák přepnout a který právě umožní nejrůznější úpravy prvků, které byly jinak skryty hlouběji.
Objevit se má také speciální AI režim napojený na Siri a vizuální inteligenci, který však zřejmě bude fungovat podobně jako nynější Visual Intelligence aktivovatelná stiskem Power Buttonu. Zde proto neočekáváme žádnou velkou revoluci, ale spíš snahu dostat již existující funkci do popředí zájmu, protože nyní je právě skrze aktivaci dost možná na vkus Apple až moc v pozadí. Pokud se tedy tak stane, z aplikace Fotoaparát bude rázem jakýsi hybrid foťáku a nástroje typu Google Lens.
Peněženka pomůže s rozdělováním účtů
Jednou z praktičtějších novinek má být možnost vyfotit účtenku a následně rozdělit jednotlivé položky mezi více lidí. Systém automaticky vytvoří platební požadavky a usnadní vyrovnání společných útrat například v restauracích. Tato funkce ale bude samozřejmě hodně záviset na podpoře jazyků, protože jde očekávat, že vše nebude fungovat „jen“ jako skener účtenky, ale spíš jako oči, které se jí pokusí pochopit a následně v rámci rozdělení doplní svůj úkon o detailní popis toho, co bylo například zkonzumováno.
Vylepšení Genmoji, AirPods i AirPlay
Podle dalších informací Apple pracuje na kvalitnější tvorbě Genmoji a obrázků v Image Playground. Vylepšení se má dočkat také nastavení AirPods, které bude přehlednější než dosud. Po mnoha letech čekání bychom se totiž měli konečně dočkat samostatné sekce pro AirPods v nastavení telefonu, přes kterou by měla jít sluchátka snad i aktualizovat.
Zajímavostí je i možnost nastavit alternativy k AirPlay, například Google Cast, jako výchozí způsob bezdrátového přenosu. Tato novinka bude nicméně zřejmě fungovat jen na území EU, jelikož je údajně jedním z dalších požadavků evrospkých orgánů. O to zajímavější bude, jak se k její realizaci Apple postaví, jelikož většina věcí, které si EU doposud „vydupala“, se snaží Apple nasazovat takříkajíc maskovaně, aby zůstali uživatelé v ideálním případě věrní jeho řešením.
Jemné úpravy designu
Přestože Apple pravděpodobně nepřijde s další revolucí ve stylu Liquid Glass z loňska, iOS 27 má přinést řadu vizuálních úprav. Cílem má být zpřehlednění systému a odstranění některých nedostatků současného designu. Nejviditelnější změnou bude právě nové zpracování Siri a Dynamic Islandu, ale šušká se třeba i o úpravě průhlednosti řady dalších prvků, které mohou nyní působit nepřehledně.
Nové možnosti multitaskingu coby příprava na iPhone Ultra
Teprve před pár hodinami se dostala na světlo světa zpráva, která sice může na první pohled působit jen jako další drobnost, která měla být v iOS již roky, avšak v širším kontextu působí opravdu zajímavě. Zdroje z Asie totiž přišly konkrétně s tím, že se Apple chystá v iOS 27 oznámit nový režim multitaskingu ve formě split view zobrazení. Díky tomu bychom si tak měli být konečně schopni na iPhone otevřít vedle sebe dvě aplikace tak, jak to jde roky třeba na iPadu, a ovládat je současně.
Proč se k podobné věci Apple uchýlil až nyní je pak zřejmě každému, kdo sleduje Apple a dění kolem něj pozorně, vcelku jasné. Na letošní rok má totiž kalifornský gigant naplánované představení prvního ohebného iPhone s názvem iPhone Ultra, který ze své podstaty musí multitasking v čele se split view zobrazením podporovat. Je proto docela pravděpodobné, že se Apple začne právě v iOS 27 zavedením podpory pro všechny na příchod tohoto zařízení chystat s tím, že až dorazí, budou už na něj mnohé aplikace, potažmo pak systém jako takový, připravené.
Takto má iPhone Ultra vypadat
Které iPhony dostanou iOS 27?
Oficiální seznam kompatibility iOS 27 sice zatím neexistuje, ale podle aktuálních informací by podpora mohla skončit u řady iPhone 11. Naopak iPhony 12 a novější by měly aktualizaci bez problémů obdržet. U funkcí Apple Intelligence se však dá očekávat omezení na výkonnější modely, zejména od iPhonu 15 Pro výše, přičemž upřímně bychom se v redakci nedivili ani tomu, kdyby ty náročnější věci Apple omezil i na iPhone 16 a výš.
Pokud se tedy většina úniků potvrdí, bude iOS 27 především o umělé inteligenci. Apple zjevně pochopil, že právě zde se v příštích letech odehraje největší souboj s Googlem a dalšími technologickými giganty. A zatímco v minulých letech působil iPhone v oblasti AI spíše jako dohánějící hráč, letos by mohl konečně vytáhnout mnohem silnější karty. WWDC už je navíc doslova za dveřmi, takže na potvrzení či vyvrácení všech spekulací nebudeme čekat dlouho.