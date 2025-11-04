Zavřít reklamu

Apple Intelligence dostane v iOS 27 zásadní vylepšení! Dočkáme se i češtiny?

Zatímco iOS 26 je mezi jablíčkáři teprve pár týdnů, vývojáři Applu už naplno pracuje na jeho nástupci. A není se vůbec čemu divit. Podle nejnovějších informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má totiž iOS 27 přinést zásadní vylepšení systému Apple Intelligence, která zatím za konkurencí zaostává.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že na červnové konferenci WWDC 2026 Apple představí nejen iOS 27a další nové verze macOS, watchOS a dalších systémů, jejichž hlavními novinkami mají být nové funkce Apple Intelligence. I když detaily zatím zůstávají pod pokličkou, vzhledem k tomu, že se o novinkách hovoří jakožto zásadních, dost možná chce Apple učinit opravdu velký krok pro dohnání konkurence, která je v AI závodě napřed. A kdo ví, třeba bude jeho součástí i zásadní navýšení počtu podporovaných jazyků, mezi kterými se s trochou štěstí objeví i čeština. 

Malá ochutnávka již na jaře? 

iOS 27 přitom není jedinou verzí iOS, kde se Apple Intelligence dočká velkého posunu. Už na jaře má totiž dorazit iOS 26.4, který podle Gurmana přinese novou verzi Siri, kterou Apple poprvé ukázal už na WWDC 2024. Siri by se tak díky tomu měla konečně stát konkurenceschopnou a komplexně využitelnou asistentkou, což je rozhodně pozitivní zpráva. Pokud tedy půjde vše podle plánu, uživatelé dostanou dvojitou dávku AI inovací – nejprve na jaře s příchodem iOS 26.4 a následně na podzim (respektive v létě pro beta testery) s iOS 27.

Doufejme tedy, že se Applu jeho plány s AI nejenže vydaří, ale co víc – budou využitelné v podstatně širším spektru než tomu je nyní a to třeba i kvůli blokacím na základě polohy. V Evropské unii si totiž v současnosti řadu Apple Intelligence funkcí neužijeme a je určitě na čase, aby Apple tuto skutečnost změnil, jelikož je to velká škoda. Klíčová je však samozřejmě podpora češtiny, potažmo dalších jazyků, ve kterých uživatelé běžně fungují. 

