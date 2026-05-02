Koupil jsem si první LEGO set spojený s Apple a vy byste měli také!

Stavebnice LEGO se těší v posledních letech nebývalé oblibě nejen mezi dětmi, ale i mezi dospělými. To proto, že vedle dětských setů se v čím dál tím větší míře objevují i kousky spojené například s filmy, sportem, uměním či obecně čímkoliv, co je blízké stavitelům napříč všemi věkovými generacemi. Nelze se tak absolutně divit tomu, že mnozí z nás stavebnicím LEGO po letech opět propadli. Každý si totiž v nabídce tohoto dánského stavebnicového giganta najde to své, což se nyní (opět) podařilo i mě.
Protože na LEGO setech ujíždím v poslední době a zároveň jsem velký fanoušek společnosti Apple a všeho kolem ní, když se před nedávnem dostal do prodeje menší set ze série Speed Champions, který ztvárňuje monopost z filmu F1: The Movie spolu se dvěma piloty stáje APXGP, tak nějak jsem počítal s tím, že dříve či později mou skromnou sbírku rozšíří. Když se však dostal do prodeje, zaváhal jsem a byl za to po zásluze potrestán bleskurychlým vyprodáním na oficiálním LEGO eshopu. Set poté nebyl delší dobu příliš dobře k dostání a na pulty obchodů se začal opět dostávat ve větší míře až relativně nedávno. A protože jsem už tentokrát nezaváhal, mám jej nyní před sebou na stole v celé kráse.
Upřímně řečeno, pokud byste čekali, že bude Apple tomuto setu věnovat nějakou zvláštní pozornost vzhledem k tomu, že se vztahuje k jednomu z jeho největších filmových trháků streamovací služby Apple TV (dříve Apple TV+), budete zklamaní. Když totiž člověk neví, že se jedná o set fiktivní stáje F1 vytvořené pro účely Apple filmu, jakoukoliv další spojitost s Applem byste tu (až na licenční poznámky drobným písmem na krabici) hledali marně.
To mi popravdě přijde vlastně docela škoda, protože si myslím, že propojení dvou takto silných značek by mohlo být z fanouškovského hlediska určitě zajímavé. Tím spíš, když by stačilo opravdu málo – třeba nějaký QR kód v balení LEGO s exkluzivním obsahem pro Apple TV, týdenní zkušební verze této streamovací služby nebo něco v to smyslu. Takto zkrátka dostanete „jen“ další z řadu povedených setů, který se vám buď musí líbit, nebo pro vás musí mít nějaký jiný (fanouškovský) význam, jak tomu je v mém případě.
Když si ale odmyslím nulové napojení setu na Apple, musím říci, že formule jako taková vypadá v LEGO verzi opravdu parádně a stejně tak se mi moc líbí i dvojice minifigurek, které k monopostu v balení dostanete. Sice úplně nemůžu říci, že by si byl v LEGO verzi Brad Pitt nějak moc podobný, ale s trochou představivosti a hlavně fanouškovským nadšením jej v plastové figurce asi uvidíte. To hlavní na celém setu je však bezesporu monopost F1, který je opravdu krásný.
Ačkoliv se jedná o malý levný set, jeho stavění je zábavné a i zkušenějším stavitelům pár desítek minut pohodového stavění zabere. Počítat nicméně musíte s tím, že vás stejně jako u valné většiny ostatních LEGO setů čeká otravné lepení samolepek, které jsou leckdy opravdu drobné, ale bez nich by vypadal monopost jako takový neúplně. Osobně se mi pak dost líbí boční potisk pneumatik a vlastně i jejich struktura, která je relativně hrubá a působí díky tomu vcelku věrohodně.
Pokud se vám tedy film F1: The Movie líbil alespoň tak, jak zaujal mě, a zároveň máte v oblibě vše spojené s Applem, myslím si, že tato drobnost by ve vaší sbírce neměla chybět. Pořízením totiž dostanete hezký kousek na výstavku v kombinaci se zábavným stavěním, ke kterému si klidně můžete právě tento film z Apple TV pustit a posunout jej tak na zcela jiný rozměr. Já takto stavěl Harry Potter sety u filmů a musím říci, že je to pak úplně jiné, hřejivější stavění. Takže za mě osobně tento set smysl určitě má a pokud nad ním váháte, přestaňte a rovnou po něm skočte.