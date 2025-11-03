Apple se dočká svého prvního LEGO setu! Apple Store to však nebude

Fanoušci Applu se konečně dočkají prvního LEGO setu, který bude právě s Applem souviset. Nepůjde však o tolik vymodlený Apple Store či třeba stavebnicovou verzi Macu, iPhonu nebo iPadu, ale o něco úplně jiného. LEGO totiž příští rok uvede zcela nové sety ze série Speed Champions, které se tentokrát zaměří především na slavné filmové značky a jednou z nich bude i projekt z produkce Applu. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o formuli z filmu F1: The Movie.
Dánskému stavebnicovému gigantovi už dokonce unikly produktové fotky setu, který je zcela jednoznačně inspirován novým filmem z prostředí Formule 1, který vznikl právě pod hlavičkou Apple Studios a který se už brzy objeví ve streamovací službě Apple TV (dříve Apple TV+). Film byl jedním z největších projektů, které kdy Apple pro svou platformu připravil, v kinech sklidil obří úspěch a tak není divu, že se LEGO rozhodlo využít jeho hype naplno. V rámci edice Speed Champions tak vznikne model závodního monopostu, který má vypadat přesně jako ten, jenž se objevil ve filmu.
Fotogalerie
Apple se tedy konečně oficiálně dostává do světa LEGO, byť zatím nikoliv jako technologický gigant, ale jako filmový producent, jehož záběr se z obrazovky nově rozšíří i na dětská (a sběratelská) pódia. A kdo ví, třeba je právě tento počin startem větší spolupráce mezi LEGO a Apple, ze které nakonec nějaké ty ikonické produkty či místa vzejdou.