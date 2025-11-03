Zavřít reklamu

Apple se dočká svého prvního LEGO setu! Apple Store to však nebude

Jiří Filip
Fanoušci Applu se konečně dočkají prvního LEGO setu, který bude právě s Applem souviset. Nepůjde však o tolik vymodlený Apple Store či třeba stavebnicovou verzi Macu, iPhonu nebo iPadu, ale o něco úplně jiného. LEGO totiž příští rok uvede zcela nové sety ze série Speed Champions, které se tentokrát zaměří především na slavné filmové značky a jednou z nich bude i projekt z produkce Applu. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o formuli z filmu F1: The Movie. 

Dánskému stavebnicovému gigantovi už dokonce unikly produktové fotky setu, který je zcela jednoznačně inspirován novým filmem z prostředí Formule 1, který vznikl právě pod hlavičkou Apple Studios a který se už brzy objeví ve streamovací službě Apple TV (dříve Apple TV+). Film byl jedním z největších projektů, které kdy Apple pro svou platformu připravil, v kinech sklidil obří úspěch a tak není divu, že se LEGO rozhodlo využít jeho hype naplno. V rámci edice Speed Champions tak vznikne model závodního monopostu, který má vypadat přesně jako ten, jenž se objevil ve filmu. 

LEGO Apple F1 1 LEGO Apple F1 1
LEGO Apple F1 2 LEGO Apple F1 2
LEGO Apple F1 3 LEGO Apple F1 3
LEGO Apple F1 4 LEGO Apple F1 4
Apple se tedy konečně oficiálně dostává do světa LEGO, byť zatím nikoliv jako technologický gigant, ale jako filmový producent, jehož záběr se z obrazovky nově rozšíří i na dětská (a sběratelská) pódia. A kdo ví, třeba je právě tento počin startem větší spolupráce mezi LEGO a Apple, ze které nakonec nějaké ty ikonické produkty či místa vzejdou. 

