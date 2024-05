Podívejte se na překrásný LEGO Apple Store. S jeho vytvořením můžete pomoci i vy!

Všichni ti, kteří milují jak Lego, tak Apple – a potažmo jeho Apple Story – si možná brzy budou moci stavět svůj vlastní miniaturní Apple Store. Cesta k oficiálnímu setu nicméně bohužel není tak jednoduchá, jak by se na první pohled možná mohlo zdát.

Redditor s přezdívkou legotruman navrhl Lego Apple Store a doufá, že získá dostatek hlasů na platformě Lego Ideas, aby se z něj stal oficiální Lego set. „[Model] není založen na žádné konkrétní prodejně Apple,“ vysvětluje tvůrce v komentáři pod svým příspěvkem. „Prošli jsme si několik populárních a slavných Apple Storů, snažili jsme se najít konzistentní styl designu a vytvořili jsme model, který může zapadnout do Lego města (spolu s dalšími Lego modulárními/městskými sety).“ V době psaní tohoto článku byl bohužel původní příspěvek z Redditu odstraněn moderátory, podpořit jej nicméně můžete přímo na webu společnosti Lego.

Fotogalerie Lego Apple Store 1 Lego Apple Store 2 Lego Apple Store 3 Lego Apple Store 4 Lego Apple Store 5 Lego Apple Store 6 Lego Apple Store 7 Lego Apple Store 8 Lego Apple Store 9 Lego Apple Store 10 Lego Apple Store 11 Lego Apple Store 12 Vstoupit do galerie

Samotná sada je působivá a obsahuje řadu odkazů na produkty Apple, včetně legendárního iMacu G3, iPodu, AirPods a dokonce i nejnovějšího headsetu Apple Vision Pro. Aby se projekt dostal do fáze posouzení společností Lego Group a stal se oficiálním setem, potřebuje během šesti měsíců získat 10 000 hlasů od fanoušků. To ovšem předpokládá, že by Apple s takovou myšlenkou souhlasila, což je bohužel poměrně nepravděpodobné. Přesto je to zajímavý projekt a rozhodně stojí za to ho prozkoumat. Fanoušci Lega i Applu by měli navštívit stránku návrhu na Lego Ideas a prohlédnout si ho. A kdo ví, třeba se s trochou štěstí a dostatečnou podporou fanoušků nakonec tento miniaturní Apple Store z Lega stane realitou.

Lego Apple Store můžete podpořit zde