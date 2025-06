Byli jsme se v IMAX podívat na F1. Vyplatí se jít na film do kina, nebo počkat na stream? 

Ve čtvrtek 26. června měl v tuzemských kinech premiéru snímek z produkce Apple TV+ s poměrně prostým názvem F1, i když předpremiéry běžely už od začátku týdne a ta světová premiéra proběhla až v pátek 27. června. Na film jsme zašli do IMAXu a rovnou můžeme říct: Jděte také.

Varování: Následující text obsahuje spoilery.

Jsem fanouškem královny motorsportu a aktivně ji sleduji již nějakých 17 let. Proto, i když si předplácím Apple TV+, nechtěl jsem čekat, než Apple dá film do streamu a šel na něho do kina. To rovnou do toho, které slibovalo největší zážitek: IMAXu.

Oficiální synopse (Vertical Entertainment): Sonny Hayes (Brad Pitt), kterému přezdívají „rádoby mistr světa“ FORMULE 1 devadesátých let, byl slibným závodníkem, jemuž kariéru zničila téměř fatální havárie. O třicet let později, kdy se Sonny živí jako nájemný závodník, jej osloví jeho bývalý týmový partner Ruben Cervantes (Javier Bardem), který je nyní majitelem skomírajícího týmu FORMULE 1. Ruben přesvědčí Sonnyho, aby se vrátil do FORMULE 1, pomohl jeho týmu k vítězství a tím ho zachránil. Sonnyho novým svěřencem je zbrklý nováček Joshua Pearce (Damson Idris), který si však chce jít vlastní cestou. Za řevu motorů ale Sonnyho dostihne jeho minulost a on zjistí, že jeho týmový parťák je jeho nejlítější konkurent a že cestu ke svému vykoupení nezvládne sám.

Popis děje je vlastně všeříkající, chybí v něm jen zmínka o romantické linii, kterou naváže Sonny s konstruktérkou stáje APEX, což je ostatně vidět v traileru, takže o nějaké tajemství nejde. Do komplexnosti se děj nerovná Rivalům, s ohledem na epičnost nesahá snímku Le Mans ’66 (Ford v Ferrari) ani po kotníky. Může za to ale fakt, že tady není příběh inspirován žádnou skutečností. Měl to být Top Gun na kolech, a to kvůli režisérovi Josephu Kosinskému. Pokud jde o záběry, tak ano, pokud jde příběh, je vám vlastně jedno, kdo poslední závod v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech na okruhu Yas Marina vlastně vyhraje, pokud je tedy z té „správné“ stáje.

Příběhová linie tedy nikterak neoslní, co se týče vizuálu, budete nadšení a je to ten důvod, proč jít na film do kina. Ať už IMAX, tak toho běžného. Vidět F1 na velkém plátně je totiž zážitek, pokud jste alespoň nějakými fanoušky tohoto sportu (a slyšet ten zvuk a nabušený soundtrack). Záběry jsou skutečně dechberoucí, ať už se točí kolem jakéhokoli jezdce. Neskutečně baví i starty, nehody i pit stopy. Vše umocňuje plná licence, tedy reálné monoposty, tratě i jezdci, kteří jsou zde vyjmenováni snad všichni (loňské a předloňské sezony), většina má i své cameo (někdo větší, někdo menší), což platí i o šéfech stájí.

Tvůrci se ale příliš nezabývali formátem závodního víkendu. Nejsou zde žádné tréninky ani kvalifikace, takže Sonny z testovacího okruhu hned závodí. A po jednom přečtení manuálu už umí ovládat všechny mechanizmy volantu, což je také poněkud úsměvné. Skutečnosti je to tak vzdáleno na míle daleko, nehledě na situaci kolem trestných bodů, kdy by Sonnyho už pravděpodobně do dalšího závodu nepustili. Ostatně neřešila se zde ani superlicence, takže ve světe motorsportu, jak ho známe, by Sonny za volat F1 ani usednout nemohl. Nesmíte se tím ale nechat odradit, jde přece jen o film, ne popis reality. Chcete-li ryzí historii a největší závodní drama, pusťte si poslední závod sezony 2021. To nepřekoná žádný scénárista. A dostanete i ty záběry, nehody a pit stopy, jen Brad Pitt tu chybí.

Protože je snímek z produkce Apple TV, všichni zde také používají jeho produkty. Každý má iPhone, počet XDR displejů asi ani nespočítáte. „Menší“ role mají na ruce Apple Watch, „větší“ používají ty od společnosti IWC, která je sponzorem samotné fiktivní stáje APEX. A hlavní hrdina velice okatě a velice často používá AirPods Max. Stojí to ale celé za ty peníze navíc nad rámec předplatného? Kino vám dá jiný zážitek než televize, takže za nás ano. V IMAXu navíc o to větší. Je to skvělý letní blockbuster, který si ale asi podruhé nepustíte. Na závěr ale ještě jedno upozornění: V aktuálních vedrech doporučujeme dodržovat pitný režim. I když bylo kino patřičně klimatizováno, po těch dvou hodinách se vzduch hodně vydýchal a teplota značně vzrostla, až musel být jeden divák ze sálu odnesen, protože zkolaboval.