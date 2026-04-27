PS6 nabídne výkon RTX 4080 a 3x lepší výkon než PS5, ovšem je o co stát?

Nová generace herních konzolí od Sony je sice ještě několik let daleko, ale internet už začíná zaplavovat vlna úniků, které naznačují, že nás čeká možná největší skok v historii PlayStationu. Nejnovější informace totiž tvrdí, že připravovaný PlayStation 6 by mohl výkonem konkurovat grafické kartě třídy RTX 4080 a zároveň nabídnout zhruba trojnásobný výkon oproti současné PlayStation 5. A pokud se tyto spekulace potvrdí, máme se opravdu na co těšit.
Za celým únikem stojí známý insider KeplerL2 a YouTube kanál Moore’s Law Is Dead, kteří údajně čerpají z interních materiálů AMD. Právě tato společnost má znovu dodat čip pro novou generaci konzole a podle dostupných informací se chystá výrazně posunout hranice toho, co dnes od konzolového hardwaru očekáváme. Zatímco samotný rasterizační výkon má narůst přibližně trojnásobně, skutečný skok se má odehrát v oblasti ray tracingu, kde by PlayStation 6 mohl být dokonce šestkrát až dvanáctkrát rychlejší než PS5 .
To v praxi znamená jediné. Realističtější nasvícení, přesnější odrazy a celkově mnohem věrnější grafika, která se konečně začne přibližovat tomu, co dnes vidíme na high-end herních PC. Právě ray tracing je totiž technologie, která byla v této generaci spíše kompromisem než skutečnou revolucí, a Sony to zjevně chce změnit. Podle dostupných výpočtů by například scény, které dnes běží na PS5 kolem 30 snímků za sekundu, mohly na PS6 běžet klidně
okolo 100 FPS, což je obrovský rozdíl v plynulosti .
Zajímavé je také srovnání s počítačovým hardwarem. Úniky totiž naznačují, že výkon nové konzole by se mohl pohybovat někde na úrovni grafické karty NVIDIA GeForce RTX 4080. I když přímé porovnání konzole a PC nikdy není úplně přesné, dává to poměrně jasnou představu o tom, kam Sony míří. Jinými slovy, PlayStation 6 by mohl nabídnout výkon, který dnes patří mezi vyšší třídu herních sestav, ale v mnohem optimalizovanější a dostupnější formě .
S výkonem ale přichází i otázka ceny, která bude pro úspěch konzole naprosto klíčová. Současná generace už ukázala, že ceny hardwaru rostou a PlayStation 5 Pro se dostala na hranici, kterou by ještě před pár lety nikdo nečekal. U PlayStationu 6 se proto spekuluje o ceně kolem 700 dolarů, přičemž výrobní náklady mají být ještě vyšší, což naznačuje, že Sony bude konzoli opět částečně dotovat . Přesto se objevují i obavy, že by cena mohla atakovat hranici 1000 dolarů, což by už bylo pro část hráčů problematické.
Aby se cena udržela co nejníže, je pravděpodobné, že Sony zvolí podobnou strategii jako u novějších verzí PS5. Mluví se o digitální verzi bez mechaniky a relativně skromném úložišti, které by ale mělo kompenzovat využití pokročilých technologií, jako je například neurální komprese textur. Ta by mohla výrazně snížit velikost herních dat, aniž by utrpěla kvalita grafiky.
Z hlediska termínu uvedení se zatím nejčastěji skloňuje přelom let 2027 a 2028, což odpovídá tradičnímu cyklu Sony. To by znamenalo, že PlayStation 5 má před sebou ještě několik let života, ale zároveň už začíná být jasné, že se blíží konec její dominance. Ostatně i samotná Sony už naznačila, že se PS5 dostává do pozdější fáze svého životního cyklu. Je ale potřeba říct jednu důležitou věc. Všechny tyto informace jsou zatím pouze úniky a spekulace. Sony PlayStation 6 oficiálně nepředstavilo a jakékoliv konkrétní parametry se ještě mohou výrazně změnit. Historie nám ale ukazuje, že podobné úniky často nejsou úplně mimo a alespoň směr, kterým se vývoj ubírá, obvykle trefují poměrně přesně.
Na druhou stranu je potřeba férově přiznat, že to není nic neočekávatelného a pokud nabídne PS6 opravdu ekvivalent výkonu GeForce RTX 4080, tak nabídne ekvivalent výkonu v té době již téměř 6 let staré grafické karty a hráči na PC budou v té době již opět někde úplně jinde. Stejně jako vždy tak bude platit, že koupě konzole nebude znamenat srovnatelnou grafiku jako u PC, ale koupíte si spíše možnost, jak hrát nejnovější hry na několik dlouhých let dopředu za poměrně nízkou cenu, oproti PC.