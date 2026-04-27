Podívejte se na nový ciferník, který dorazí na Apple Watch s watchOS 26.5!

Ani letos Apple nezapomene na svou každoroční tradici ve formě představení Pride kolekce ciferníků a řemínků pro Apple Watch. Ty totiž ve výsledku patří mezi nejvýraznější designové počiny v rámci jeho ekosystému. A díky reportérovi Marku Gurmanovi z Bloombergu už víme, co nás čeká ve watchOS 26.5, a jak se zdá, opět půjde o kombinaci stylu, barev a určité symboliky.
Nový ciferník pro Apple Watch ponese název Pride Luminance a jak už samotné jméno napovídá, hlavní roli v něm bude hrát práce se světlem a barvami. Apple ho zatím oficiálně nepředstavil, ale jeho existence se objevila v betě iOS 26.5 i watchOS 26.5 už před několika týdny. Teď se navíc na internet dostal i první náhled, který ukazuje, jak by mohl ve výsledku vypadat.
Fotogalerie
Apple se u Pride ciferníků dlouhodobě snaží o to, aby každý rok působily jinak a přinesly nějaký nový vizuální prvek. Ať už šlo v minulosti o animace, prolínání barev nebo různé textury, vždy šlo o něco, co na první pohled zaujalo. Pride Luminance by v tomhle neměl být výjimkou a podle dostupných informací má vsadit právě na světelné efekty, které se budou dynamicky měnit.
Zajímavé je, že Apple tímhle krokem opět propojuje víc produktů najednou. Kromě samotného ciferníku pro Apple Watch totiž tradičně dorazí i odpovídající tapety pro iPhone a iPad. A chybět nebude ani tematický řemínek, který Apple každoročně uvádí jako součást celé kolekce.
Oficiální představení se očekává v průběhu května, což je ostatně termín, na který jsme si u těchto novinek už tak nějak zvykli. Apple tím zároveň nenápadně připomíná, že i relativně drobné softwarové aktualizace jako watchOS 26.5 mohou přinést něco, co má pro uživatele reálnou hodnotu, i když nejde o žádnou velkou funkční revoluci.
