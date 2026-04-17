Apple se stal oficiálním partnerem londýnského maratonu

Apple oznámil akce spojené s letošním ročníkem TCS London Marathon, jehož je oficiálním partnerem. Jeden z nejpopulárnějších maratonů na světě, který se běží v neděli 26. dubna, letos přilákal rekordní jeden milion zájemců o registraci. Jablečná společnost se rozhodla tohoto obrovského zájmu využít a pro běžce i fanoušky připravila speciální doprovodný program.
Výběh s profesionály a živý podcast
Hlavní dění se soustředí do londýnského obchodu Apple na Brompton Road. Ve čtvrtek 23. dubna se zde uskuteční panelová diskuse s fitness trenérem Joem Wicksem, ultramaratoncem Hellahem Sidibem a dalšími sportovci.
Následovat bude pětikilometrový uvolňovací výběh v Hyde Parku pod vedením trenéra z Apple Fitness+. O dva dny později se ve stejném obchodě odehraje živé nahrávání podcastu Paula’s Run Club s bývalou světovou rekordmankou Paulou Radcliffe a olympionikem Chrisem Thompsonem.
Apple se nezapojí jen ve svých prodejnách, ale bude vidět i přímo na trati. V den závodu rozestaví služba Apple Music na klíčových místech trasy vlastní umělce. Už teď je na platformě navíc dostupný sedmihodinový playlist pro tento maraton. Ještě před závodním víkendem Apple zorganizuje speciální hodinu tělocviku pro školáky z londýnského obvodu Wandsworth, aby formou zábavy podpořil pohyb u dětí od 10 do 14 let.
Podle mě je toto partnerství naprosto logický a velmi chytrý tah. Apple dlouhodobě deklaruje, že mu na zdraví uživatelů záleží. A pokud bude vidět na masových sportovních akcích, je to rozhodně skvělý marketingový tah.