Tato data si zapište do kalendáře! Na Apple Watch míří dvě nové fitness výzvy za odznáček

Apple Watch se ani letos nehodlají spokojit s rolí pouhého měřiče aktivity. Apple totiž na konec dubna chystá hned dvojici nových výzev, které mají uživatele zvednout ze židle a přimět je k pohybu, tentokrát navíc s lehkým tematickým přesahem. Pokud jste tedy i vy fanoušky Apple Watch a zejména pak monitoringu aktivity, vězte, že co nevidět dostanete šanci získat hned dva nové kousky.
Jako první dorazí výzva u příležitosti Den Země, která připadá na 22. dubna. Princip je přitom jednoduchý. Stačí zaznamenat alespoň 30 minut jakéhokoliv cvičení přes aplikaci Trénink nebo jinou aplikaci propojenou se Zdravím a odměna v podobě speciálního odznaku i samolepek do iMessage vás nemine.
O týden později, tedy 29. dubna, pak přijde na řadu o něco hravější výzva spojená s Mezinárodní den tance. Tentokrát Apple chce, abyste se rozhýbali trochu jinak. K získání odznaku bude potřeba zaznamenat alespoň 20 minut tanečního tréninku, což je pro mnoho z nás typ treninku, který nás možná normálně ani nenapadne zapnout, ale o to víc vás může bavit.
Podobné výzvy přitom Apple nasazuje pravidelně a je vidět, že mu dávají smysl. Nejde jen o sbírání digitálních odměn, ale hlavně o drobnou motivaci, která vás může ve výsledku přimět k lepším návykům. A přesně o to tu jde především.