Na tyto 2 věci se letos zaměří watchOS 27 pro Apple Watch

Apple Watch letos podle všeho žádnou designovou revoluci nečeká a ačkoliv to může na první pohled vypadat jako špatná zpráva, úniky, které se kolem budoucnosti jablečných hodinek začínají točit, vypadají čím dál tím zajímavěji. Místo honby za novým vzhledem se totiž Apple údajně soustředí na něco na to, aby hodinky dávaly větší smysl při každodenním používání, přičemž velký důraz na to má být kladen už v chystaném watchOS 27.
Podle Marka Gurmana se Apple letos ve watchOS 27 zaměří na dvě hlavní oblasti. Tou první je umělá inteligence, i když zatím není úplně jasné, v jaké konkrétní podobě. Apple se nicméně snaží AI dostat napříč celým ekosystémem, takže by bylo vlastně zvláštní, kdyby hodinky zůstaly stranou. Dá se tedy očekávat, že půjde například o chytřejší Siri, lepší práci s daty nebo celkově kontextovější reakce na to, co právě děláte.
Druhou velkou oblastí pak mají být klasicky optimalizace. Operační systém hodinek by tak měl obsahovat méně chyb a celkově by měl i díky tomu nabízet lepší výkon a celkově velmi dobrou „vylazenost“. A pokud Apple zvládne watchOS zase o kus zrychlit a zpříjemnit, bude to pro uživatele ve výsledku možná důležitější než jakýkoliv nový ciferník.
S trochou nadsázky se navíc dá říci, že se vzhledem k letošní softwarové strategii Applu od watchOS 27 vlastně ani nic jiného čekat nedalo. Podobným směrem se má totiž vydat i iOS 27, který má stát hlavně na AI a celkovém doladění systému. Apple tak očividně letos nechce hrát na efekt jedné velké novinky, ale spíš na postupné zlepšování toho, co už dnes funguje. Jestli to bude stačit, ukáže až červen, kdy Apple watchOS 27 oficiálně představí na WWDC. Ale už teď to vypadá, že letošní update bude spíš o evoluci než revoluci. A upřímně myslím, že by to vlastně mohlo být po letech pokusů o novinky docela fajn.