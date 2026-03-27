Apple Watch budou letos opět beze změn. Na nový vzhled si budeme muset počkat

Pokud se letos chystáte pořídit novou generaci Apple Watch a doufáte, že po letech menších upgradů se Apple konečně odváže a představí výrazně přepracované hodinky, následující řádky vás pravděpodobně docela zklamou. Podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se totiž žádná výrazná proměna nechystá a příští generace hodinek tak má opět navázat na to, co už dobře známe z posledních let.
Gurman to prozradil během živého Q&A, kde odpovídal na otázky fanoušků Applu, a vedle informací o chystaném HomePodu či skládacím iPhonu padla řeč právě i na Apple Watch. A i když se v minulosti poměrně hlasitě spekulovalo o takzvaných „Apple Watch X“, které měly přinést radikální redesign coby oslavu 10. výročí příchodu hodinek, případně o novém typu magnetických řemínků, realita je zatím výrazně střízlivější. Zdroje Gurmana jsou totiž přesvědčeny o tom, že se letos dočkáme podobně velkého evolučního kroku jako tomu bylo loni. A ten byl upřímně řečeno opravdu malý, což říkám jako dlouholetý fanoušek Apple produktů, který se o tom rozepsal zde.
Důvod minimálních inovací je pak dle Gurmana vcelku jasný. Apple se zkrátka drží své osvědčené strategie, kdy místo velkých revolucí sází na postupné evoluční kroky, které sice na první pohled nepůsobí tak atraktivně, ale ve výsledku dávají smysl a co je klíčové, nějak negativně neovlivňuje tato strategie prodeje. Ostatně, naposledy jsme se výraznější změny designu dočkali v roce 2022 s příchodem Apple Watch Ultra, které přinesly robustnější tělo i zcela nový vzhled. Od té doby se ale i tento model posouvá spíš jen drobnými úpravami. Ano, Series 10 přinesly mírné zúžení těla, nicméně nejedná se o nic, co by vyloženě stálo za řeč.
Na jednu stranu jsou kroky Applu docela pochopitelné. Apple Watch totiž dnes patří mezi nejlépe odladěné produkty v portfoliu Applu a jejich design zkrátka funguje. Na druhou stranu ale nelze ignorovat, že část uživatelů už nějakou větší změnu očekává. A právě ti si podle všeho budou muset ještě chvíli počkat. Podle dřívějších informací se totiž větší redesign nečeká minimálně další dva roky. Pokud se tedy nic zásadního nezmění, letošní Apple Watch budou opět hlavně o vylepšeních pod kapotou, nových funkcích a možná drobných úpravách, které na první pohled ani nemusíte poznat. Jinými slovy, pokud vám současný design sedí, letos budete spokojeni. Pokud ale čekáte stejně jako já něco, co vás na první pohled posadí na zadek, Apple si tohle eso z rukávu zatím ještě nechává.